Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasInternacional

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Nobel de Economía por su trabajo sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento.
Una pantalla muestra (de izq. a der.) al estadunidense-israelí Joel Mokyr, al economista francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt durante el anuncio del ganador del Premio Nobel de Economía 2025, en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, Suecia, el 13 de octubre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía por su trabajo sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento.

Mokyr, de 79 años, ganó la mitad del premio “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, indicó la Real Academia Sueca de Ciencias.

Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79 años, compartieron a su vez la otra mitad “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, añadió el jurado.

En los dos últimos siglos, y por primera vez en la historia, el mundo experimentó un crecimiento económico sostenido y los galardonados explicaron cómo la innovación fue el motor de ese crecimiento, explicó John Hassler, presidente del comité del premio.

Leer también: Inconsistencias de los laureados con el Nobel de Economía 2024

Para ello, Mokyr, profesor de la Universidad Northwestern de Estados Unidos, “usó fuentes históricas para descubrir cómo las causas del crecimiento sostenido se convirtieron en la nueva normalidad”, afirmó el jurado en un comunicado.

Aghion y Howitt examinaron el concepto de “destrucción creativa”, que se refiere al proceso mediante el cual “un producto nuevo y mejor entra en el mercado” y “las empresas que venden los productos antiguos salen perdiendo”.

Kerstin Enflo, profesora de historia económica y miembro del comité del Nobel, subrayó que los trabajos de los laureados “nos recuerdan que no debemos dar el progreso por sentado”.

 

“Al contrario, la sociedad debe permanecer atenta a los factores que generan y sostienen el crecimiento económico. Estos factores son la innovación científica, la destrucción creativa y una sociedad abierta al cambio”, recalcó.

En ese sentido se expresó Aghion tras recibir el premio.

“Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no podemos permitir que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y perder frente a ellos”, afirmó, al ser contactado por el comité.

Una Europa rezagada

“La apertura es un motor de crecimiento, todo lo que obstaculiza la apertura es un obstáculo para el crecimiento”, insistió Aghion, en un momento en que Estados Unidos ha decidido subir sus aranceles aduaneros.

“Tras un periodo en el que Europa recuperó terreno frente a Estados Unidos en términos de PIB per cápita entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años ochenta”, la brecha se ha vuelto a ampliar, alertó el profesor de la London School of Economics.

La razón de este rezago, explicó, es que “no logramos implementar innovaciones tecnológicas importantes”.

“Nos quedamos estancados en avances tecnológicos medios (…) porque no contamos con las políticas e instituciones adecuadas para innovar en el ámbito de las altas tecnologías”, advirtió el francés, quien ayudó al presidente Emmanuel Macron a preparar su programa económico antes de criticar su “giro hacia la derecha”.

Te puede interesar: Nobel de Economía premia estudios sobre crisis bancarias y financieras

El de Economía es el único galardón que no figura entre los cinco originales creados por el científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Es el banco central sueco el que creó este premio en 1968, lo que llevó a sus detractores a calificarlo de “falso Nobel”.

Pero, al igual que los Nobel de Química y Física, la Real Academia Sueca de Ciencias elige al ganador y sigue el mismo proceso de selección.

El Nobel de Economía pone fin a la temporada de premios de este año, que galardonó la investigación sobre el sistema inmunológico humano, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica y el desarrollo de nuevas formas de arquitectura molecular.

El premio de Literatura se otorgó al escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, cuyas obras exploran temas distópicos y relacionados con la melancolía.

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el muy esperado Nobel de la Paz.

Machado dedicó el galardón al presidente estadounidense Donald Trump, quien no había ocultado su ambición de recibirlo.

El Nobel de Economía consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1.2 millones de dólares.

Los galardonados recibirán sus premios en ceremonias oficiales que se celebrarán en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre.

Continua leyendo: Nobel de Economía premia estudios sobre crisis bancarias y financieras

Temas

Más noticias

Nacional

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...
Nacional

Suman 64 fallecidos y 65 desaparecidos por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

La Jornada -
Ciudad de México. El número de personas fallecidas a causa de las afectaciones por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Participa Puebla en 14 de 17 proyectos tecnológicos estratégicos de la Federación; ha invertido 200 mdp: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla ha invertido 200 millones de pesos en 14 de los 17 proyectos estratégicos de tecnología que participa con...

Falsificadores de la historia: el Nobel de Economía

Pedro Salmerón Sanginés
En una coyuntura en que en EU se recrudece el discurso contra México, que en juicios escandalosos se condena a criminales mexicanos para reforzar...

Lineamientos para la elaboración de políticas públicas / 2 de 2

Gustavo Santin Nieto -
Cartas a Gracia La propuesta 19, Gracia, señalaría el compromiso presidencial: Vamos a “todos los Programas de Bienestar del presidente López Obrador. Además, también están...

Más noticias

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...

Suman 64 fallecidos y 65 desaparecidos por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

La Jornada -
Ciudad de México. El número de personas fallecidas a causa de las afectaciones por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64,...

“Hay suficientes recursos, no se va a escatimar” apoyo a damnificados por lluvias: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se escatimará en recursos para apoyar a las personas damnificadas de los cinco...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025