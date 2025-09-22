No se constituirá un Estado Palestino, dice Netanyahu

Madrid.- Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino, tras reconocimiento de tres potencias.

El gobierno israelí ha expresado este domingo su rechazo al reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Reino Unido, Canadá y Australia porque supone una “recompensa al terrorismo”.

“Los líderes de Hamas llaman a esta declaración ‘los frutos de la masacre del 7 de Octubre’ y supone no solo una recompensa por la mayor matanza de judíos desde el Holocausto a manos de una organización terrorista que pide y actúa para la aniquilación de Israel, sino que además solidificael apoyo con el que cuenta Hamás”, ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Para Israel, “esta declaración no fomenta la paz, sino que por contra desestabiliza aún más la región y afecta a las opciones de lograr una solución pacífica en el futuro”. En concreto considera “destructivo” separar la cuestión del estado palestino del resto de cuestiones del estatus final que es necesario abordar la para paz.

“Esta acción va en contra de la lógica de negociación para lograr un acuerdo entre las dos partes, por lo que aleja aún más la deseada paz”, ha argüido el gobierno israelí.

En cuanto a la Autoridad Palestina, Israel resalta que “no ha cumplido ninguno de sus requisitos y obligaciones”, entre los que ha mencionado el “cese de la incitación a la violencia, la política de pagos por asesinatos (…) o la lucha contra el terrorismo”, y cita como ejemplo el hallazgo de cohetes la semana pasada cerca de Ramala.

“La Autoridad Palestina es parte del problema y no parte de la solución. Este es también el motivo por el que Estados Unidos ha sancionado a la Autoridad Palestina y ha impedido a sus dirigentes entrar en su territorio” para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que comienza este lunes en Nueva York.

En todo caso, argumenta Israel, “no aceptamos ningún texto descontextualizado e imaginario que intenta obligarnos a aceptar unas fronteras indefendibles”. “Los gestos políticos dirigidos a los votantes internos solo perjudican a Oriente Próximo y no ayudan. Si los países que han firmado esta declaración quisieran ayudar realmente a estabilizar la región, se concentrarían en presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y que se desarmara inmediatamente”, ha apelado.

Por todo ello, “Israel rechaza categóricamente la declaración del reconocimiento unilateral de un estado palestino que han hecho Reino Unido y otros países”.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.