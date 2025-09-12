“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil viviendas. El proyecto dividiría el enclave palestino en dos, separándolo de Jerusalén Este.

“Dijimos que no habría un Estado palestino y, de hecho, no habrá un Estado palestino. Este lugar nos pertenece”, declaró Netanyahu durante un evento en el asentamiento de Maale Adumim. El primer ministro plasmó su firma en el acuerdo, conocido como E1, junto con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El plan recibió la aprobación final del Ministerio de Defensa en agosto. Se trata de un polémico proyecto urbanístico que abarca unos 12 kilómetros cuadrados y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La medida busca duplicar su población con hasta 35 mil nuevos residentes en los próximos años.

La decisión de Netanyahu podría agravar aún más las tensas relaciones con sus aliados. Esto sucede dos días después de un ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Qatar, que provocó una contundente condena internacional.

La reanudación del proyecto podría aislar aún más a Israel, ya que algunos de sus aliados occidentales, frustrados por la continuación de la guerra de Gaza, anunciaron que podrían reconocer a un Estado palestino este mes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

