Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasInternacional

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

Benjamin Netanyahu, firmó un plan que dividiría el enclave palestino en dos, separándolo de Jerusalén Este.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de un acuerdo que busca acelerar el desarrollo del asentamiento israelí de Maale Adumim, en Cisjordania ocupada, el 11 de septiembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil viviendas. El proyecto dividiría el enclave palestino en dos, separándolo de Jerusalén Este.

“Dijimos que no habría un Estado palestino y, de hecho, no habrá un Estado palestino. Este lugar nos pertenece”, declaró Netanyahu durante un evento en el asentamiento de Maale Adumim. El primer ministro plasmó su firma en el acuerdo, conocido como E1, junto con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Leer también: Crear un Estado palestino sería recompensar al terrorismo: Netanyahu

El plan recibió la aprobación final del Ministerio de Defensa en agosto. Se trata de un polémico proyecto urbanístico que abarca unos 12 kilómetros cuadrados y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La medida busca duplicar su población con hasta 35 mil nuevos residentes en los próximos años.

La decisión de Netanyahu podría agravar aún más las tensas relaciones con sus aliados. Esto sucede dos días después de un ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Qatar, que provocó una contundente condena internacional.

La reanudación del proyecto podría aislar aún más a Israel, ya que algunos de sus aliados occidentales, frustrados por la continuación de la guerra de Gaza, anunciaron que podrían reconocer a un Estado palestino este mes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Leer más: Formalizará Francia reconocimiento de Palestina como Estado

Temas

Más noticias

Internacional

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...
Internacional

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

La Jornada -
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y...

Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

Más noticias

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Bolsonaro, a prisión

La Jornada -
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF),...

Medidas arancelarias no son acto de coerción, insiste CSP; aplicarán a países con los que no hay tratados

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no constituyen un acto de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025