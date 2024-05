Netanyahu: bombardeo a civiles en Rafah fue un “trágico error”

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que el bombardeo a un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de Gaza, fue un trágico error y dijo que su gobierno está investigando.

Ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes en Rafah, y a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, algo salió trágicamente mal, comentó en un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por los gritos de los legisladores de la oposición.

A su vez, el secretario adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro y Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, respondió a Netanyahu que “para el pueblo de Gaza no hay debate sobre si el ataque fue un crimen de guerra o un ‘trágico error’. Lo que ocurrió en Rafah fue la abominación más reciente, y posiblemente la más cruel”, y agregó: “llamarlo ‘error’ es un mensaje que no significa nada para los asesinados, para los afligidos, para los que intentan salvar vidas”, escribió en su cuenta de X.