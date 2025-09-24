Martes, septiembre 23, 2025
Naasón Joaquín se declara inocente de cargos de tráfico sexual en tribunal de Nueva York

Naasón Joaquín García, el autodenominado apóstol de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, en imagen de archivo. Foto Ap
La Jornada

Nueva York. El líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente este martes de cargos de tráfico sexual durante su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa junto con su madre de 79 años de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras.

Hace dos semanas, un acta acusatoria revelada en Manhattan acusa a Joaquín García, de Los Ángeles, de usar su posición como líder de La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas y mujeres. La acusación señala que su padre y abuelo, ambos fallecidos, hicieron lo mismo antes que él.

En una audiencia ante la jueza Loretta A. Preska, Joaquín García escuchó a un traductor de español a través de auriculares y a veces habló en inglés.

Después de que Joaquín García se declaró inocente, la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa declaró que había una enorme cantidad de pruebas electrónicas en el caso, incluidas pruebas de un proceso judicial estatal de California en 2019 que resultó en una sentencia de prisión de más de 16 años, que Joaquín García está cumpliendo actualmente.

La fiscal agregó que hace dos semanas se incautaron más de dos docenas de dispositivos electrónicos adicionales durante redadas en tres ubicaciones en el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles.

Los fiscales aseguraron que se han incautado fotos y videos de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales, la Iglesia fue utilizada para el tráfico sexual de mujeres y niñas en Estados Unidos, México, Europa, Asia, África y otros lugares. La Iglesia afirma tener presencia en más de 50 países y millones de miembros en todo el mundo, aunque no hay estadísticas de membresía confiables disponibles.

