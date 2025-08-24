Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasInternacional

Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia

Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia
Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia. Foto RESQSHIP
La Jornada

Barcelona. Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el mar Mediterráneo hacia Italia, informó el domingo una organización alemana sin fines de lucro.

Las hermanas, provenientes de Sudán, un país devastado por la guerra, tenían 9, 11 y 17 años, y son las últimas víctimas conocidas de una ruta migratoria en el Mediterráneo que se ha cobrado más de 30 mil vidas desde que la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a contar en 2014.

Voluntarios del grupo alemán RESQSHIP encontraron sus cuerpos después de rescatar a unas 65 personas de la precaria embarcación en aguas internacionales al norte de Libia en la noche del viernes al sábado. Se informó que una cuarta persona estaba desaparecida en el mar.

Su madre y hermano estaban entre los sobrevivientes que fueron llevados a tierra en la isla italiana de Lampedusa el sábado por la noche, dijo el grupo.

La lancha de goma verde había zarpado temprano el viernes desde Zuwara, en el oeste de Libia.

También puedes leer: Al menos 27 migrantes muertos en dos naufragios frente a costa de Túnez

“El bote estaba realmente sobrecargado y parcialmente desinflado”, dijo Barbara Satore, una de las rescatistas, a The Associated Press. “Era una noche realmente oscura con olas de 1,5 metros (4,9 pies), y el bote había estado haciendo agua durante horas”.

Satore dijo que lo encontraron después de una alerta de la red Alarm Phone, que recibe llamadas de botes de migrantes en peligro.

Cuando los rescatistas habían evacuado a alrededor de dos tercios de las personas a bordo, los cuerpos emergieron flotando en un charco de agua y combustible en el fondo del bote.

“Escuché a una mujer gritar y a un hombre señalando hacia el agua”, dijo Satore. La oscuridad y las condiciones climáticas hicieron que el rescate fuera muy peligroso, agregó. “El equipo médico intentó la reanimación, pero habían estado bajo el agua durante un período prolongado de tiempo”.

La madre permaneció en estado de shock y se sentó junto a los restos de sus hijas a bordo del barco de rescate, dijo Satore. Los familiares pidieron a la tripulación sábanas blancas y envolvieron los cuerpos con ellas.

Entre las otras personas rescatadas había mujeres embarazadas y muchos niños, dijo Satore. Cuatro de ellos requirieron evacuación médica urgente y fueron transferidos a un buque de la guardia costera italiana junto a sus familiares. Los sobrevivientes provenían de Sudán, así como de Mali, Costa de Marfil, Etiopía y Eritrea, agregó.

En otro incidente, un grupo de rescate diferente en el Mediterráneo dijo que había salvado a más de 50 personas de un bote de migrantes, pero no logró llegar a un segundo bote en peligro después de que fuera interceptado por guardacostas libios.

“La llamada Guardia Costera Libia y actores asociados están acusados por una Misión de Investigación de Hechos independiente de las Naciones Unidas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Libia”, dijo la ONG SOS Humanity en un comunicado. “Forzar a las personas que buscan protección a regresar a un país donde enfrentan tortura y abuso es una violación del derecho internacional”.

Leer más: Mueren 90 migrantes en ruta marítima Dominicana-Puerto Rico

Temas

Más noticias

Nacional

Hijo de JC Chávez enfrentará proceso penal en libertad

Denise Lucero -
Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y...
Internacional

Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes

La Jornada -
Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Falta de acta de nacimiento certificada podría convertirse en un obstáculo para que migrantes en retorno obtengan CURP biométrica: Cafami

Guadalupe de La Luz Degante -
La falta de acta de nacimiento certificada podría convertirse en un obstáculo para que las personas migrantes en retorno y sus hijos obtengan con...

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...

Cafami: 20 hijos de migrantes han obtenido reconocimiento de su nacionalidad mexicana; han dejado de ser extranjeros en su propio país

Guadalupe de La Luz Degante -
En este año, han sido canalizados al Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami) 34 casos de tramitación de la dispensa de...

Más noticias

Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes

La Jornada -
Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos...

Jornalero mexicano falleció en Florida por desprotección laboral en el campo

La Jornada -
Nueva York y Washington. Marco Antonio Hernández Guevara no debería haber muerto. El jornalero, como tantos más, vino a Estados Unidos para trabajar en...
00:01:07

Miles de venezolanos atienden llamado de alistamiento de Maduro ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El pueblo venezolano respondió ayer de manera “masiva” al llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse en las fuerzas armadas: “Nunca más la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025