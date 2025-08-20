Miércoles, agosto 20, 2025
Moviliza Israel a 60 mil reservistas para ‘tomar’ Gaza

La Jornada

Jerusalén. El ministro israelí de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

El gabinete de seguridad presidido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la franja, liberar a los rehenes y desarmar al movimiento islamista palestino Hamas.

El ministro Katz “aprobó el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó este miércoles a AFP su departamento.

Igualmente, autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión”, que suman unos 60 mil hombres.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75 por ciento del enclave. La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de combatientes de Hamas al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes. Según el ejército israelí, un soldado resultó gravemente herido y otros dos sufrieron heridas leves.

