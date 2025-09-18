Miércoles, septiembre 17, 2025
Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump

Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump
La Jornada

Londres. Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump, que llegó el pasado martes al Reino Unido para una visita oficial de tres días.

La concentración, organizada a instancias del grupo “Stop Trump”, estuvo vigilada por más de mil 600 miembros de las fuerzas de seguridad, indicó la policía de Londres.

Algunas de las pancartas de los congregados rezaban lemas como “Los migrantes son bienvenidos, Trump no es bienvenido”, “No al racismo, no a Trump” o “Bombardear niños en Gaza y festejar en Reino Unido“.

Donald Trump aterrizó la noche del martes en el aeropuerto londinense de Stansted e inició este miércoles en Windsor su segunda visita de Estado al Reino Unido.

El presidente y su esposa Melania fueron recibidos con gran pompa a mediodía por los reyes Carlos III y Camila, en el castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía, a unos cuarenta kilómetros de Londres.

Pero la visita de Trump, cuya madre era escocesa, se ha topado con el firme rechazo de parte de la sociedad británica.

“Queremos dar a los británicos la oportunidad de expresar su odio hacia Donald Trump, su política y su racismo”, declaró a la Afp Zoe Gardner, de la coalición “Stop Trump”.

“Tengo miedo de la forma en que el mundo está siendo invadido por hombres realmente malvados”, comentó por su parte Jo Williamson, una manifestante de 58 años.

“Tuvimos una gran manifestación aquí este fin de semana, muy racista, y queríamos expresarnos”, añadió, en referencia a una concentración organizada el pasado sábado por la extrema derecha, en la que participaron más de 100 mil personas.

