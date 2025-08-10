Miles de israelíes protestan contra plan de ocupar Gaza

Tel Aviv., Decenas de miles de israelíes se volcaron ayer a las calles de Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que suspenda inmediatamente sus planes para ocupar la ciudad de Gaza, ya que pone en peligro a los rehenes en poder de Hamas. En tanto, la ofensiva de Tel Aviv en la franja continúo con al menos 47 palestinos asesinados, 23 de ellos mientras buscaban comida. Además, un niño murió aplastado por una descarga aérea de ayuda.

Los manifestantes instaron a los soldados israelíes a negarse a servir en Gaza y pidieron a los líderes de la oposición, dirigentes empresariales, laborales y académicos, que paralicen el país.

“La decisión de tomar la ciudad de Gaza me estresa. Sé lo que les pasa a los rehenes cuando se intensifican los combates”, expresó el ex cautivo de Hamas, Eliya Cohen.

Shai Mozes, sobrino del ex prisionero Gadi Mozes, pidió a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se nieguen a participar en una guerra abiertamente ilegal y en una misión que se les asignará para participar en la matanza de los cautivos.

Bat-El, madre de un reservista, aseguró que los soldados se desgastan física y mentalmente, además, carecen de equipo defensivo adecuado. Agregó que el plan pone a Israel en el camino seguro hacia una guerra eterna y destruirá su imagen.

Lishay Miran Lavi, esposa del rehén Omri Miran, aseguró que no se trata sólo de una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para las personas que más queremos. Solicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, su intervención para poner fin de inmediato a la ofensiva de Tel Aviv.

El Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos informó que Washington proporcionó a Tel Aviv 22 mil 800 millones de dólares en ayuda militar en el primer año de su campaña en Gaza, una ayuda imprescindible para que la guerra continúe, resaltó The Independent. Israel no puede seguir adelante con sus nuevos planes de ocupación de la ciudad de Gaza sin dinero ni armas estadounidenses, difundió.

Una encuesta de la empresa Gallup reveló que 60 por ciento de los estadounidenses está en contra de la campaña militar de Tel Aviv.

El medio Mondoweiss reveló que Netanyahu rechazó múltiples propuestas que habrían asegurado la liberación de los rehenes restantes entre enero y marzo de este año.

Además, según actas de la reunión del gabinete israelí que se filtraron esta semana al Canal 13 local, el premier optó por boicotear la frágil tregua y matar de hambre a la población de Gaza para forzar la rendición de Hamas, mientras altos funcionarios militares y de seguridad preferían pasar a la segunda fase del cese de hostilidades.

En el terreno, además de los asesinados ayer por balas israelíes, 21 palestinos murieron de hambre, que se suman a los más de 61 mil 300 que perdieron la vida desde que comenzó la guerra, el 7 de octubre de 2023.

