Milei autoriza el ingreso de tropas de EU a Tierra del Fuego sin aval del Congreso

El gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino, en particular a la provincia de Tierra del Fuego, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo su Gabinete, informó el medio TeleSUR.

La medida habilita la realización de dos ejercicios militares combinados con Estados Unidos y Chile, en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados de las Fuerzas Armadas.

El primer operativo, denominado “Solidaridad”, se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, y estará orientado a la cooperación frente a catástrofes naturales, en base al Acuerdo de Cooperación bilateral firmado en 1997. El DNU autoriza el despliegue de personal y medios militares argentinos entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo ejercicio, bautizado “Tridente”, se desarrollará en territorio argentino entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, con epicentro en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Incluirá operaciones combinadas de defensa naval y asistencia humanitaria, con participación directa de tropas estadounidenses. Según el decreto, el objetivo es “mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis”.

Ambas maniobras habían sido contempladas en un proyecto de ley remitido al Congreso Nacional, pero la iniciativa no llegó a ser tratada.

El Ejecutivo argumentó la “naturaleza excepcional” del contexto y recurrió al DNU para habilitar la llegada de tropas extranjeras. Sin embargo, la decisión abrió un debate político y jurídico, ya que el artículo 75 de la Constitución establece que el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio requiere aprobación legislativa.

La Comisión Bicameral Permanente deberá revisar la validez del decreto en los próximos días, aunque en la práctica los operativos ya tienen un cronograma confirmado. Los gastos derivados de la participación argentina serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa.