México y el Tesoro de EU van contra exatleta olímpico, Ryan Wedding, vinculado al cártel de Sinaloa

Ciudad de México. El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá, que ahora se encuentra entre los diez más buscados del Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asesinato de testigos federales.

Tildado como “un criminal extremadamente violento” que presuntamente se esconde en México, Wedding fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero también el gobierno estadounidense dirigió sus acciones contra nueve personas más y nueve empresas vinculadas. Esto a la par de que el Departamento de Justicia daba a conocer el arresto de diez personas relacionadas con el caso, bajo la operación Eslalon gigante.

“Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo y trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa. No descansaremos hasta que su nombre sea retirado de la lista de los 10 fugitivos más buscados de FBI y su organización de narcotráfico sea desmantelada”, declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, al dar a conocer el arresto de diez personas vinculadas al exsnowboarder que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Las sanciones financieras vienen luego de que fueron arrestadas 10 personas vinculadas al asesinato de Jonathan Acevedo García, quien en enero fue asesinado en Medellín, Colombia, y era testigo federal en un caso contra el ex atleta.

“Ryan Wedding y sus asociados presuntamente importaban toneladas de cocaína cada año desde Colombia a través de México, para luego distribuirla en las calles de comunidades estadunidenses”, apuntó el director de FBI, Kash Patel.

Recompensa sube a 15 millones de dólares

Según el gobierno de Estados Unidos, Wedding se oculta en México desde donde continúa dirigiendo en tráfico de drogas, sobre todo cocaína, además de ordenar docenas de asesinatos. En ese sentido, el Departamento de Estado aprobó un aumento en la recompensa ofrecida por cualquier información que conduzca a la detención del ex atleta, de 10 millones de dólares a hasta 15 millones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuntó que, de acuerdo con los reportes analizados, además de actividades en México, esta red dirigida por Wedding (que incluye a diez personas, incluido el exatleta, y nueve empresas) opera en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.

“En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional”, explicó la UIF en un comunicado.

Según lo documentado por las unidad de Hacienda, se detectó triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos. A la par que los recursos se usaron para la adquisición de bienes inmuebles.

Además de Wedding, entre las personas sancionadas por la OFAC y listadas por la UIF, se encuentran la esposa de Wedding, Miryam Andrea Castillo Moreno; la novia del exatleta, Daniela Alejandra Acuna Macías; una matrona colombiana que dirige una red de prostitución en la Ciudad de México, Carmen Yelinet Valoyes Florez, a quien se acusa de haber ayudado en el asesinado de Acevedo García.

También se sancionó a Édgar Aaron Vázquez Alvarado, a quien se señala de ser un exagente que aún mantiene vínculos con altos mandos policiacos en México y que usa para brindar protección a Wedding; a Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense arrestado al que se acusa de haber presentado al ex atleta con los narcotraficantes que mueven la cocaína desde Colombia, además de ayudarle con sobornos y asesinatos.

Las empresas sancionadas que se atribuyen a Vázquez Alvarado son México VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.; pero también se señala a firmas localizadas en Canadá e Italia que son parte de la red de lavado de dinero, que incluye criptoactivos.

La red de lavado de dinero de Wedding es operada, según el Tesoro, por el joyero canadiense Rolan Sokolovski y el exmiembro de las fuerzas especiales italianas Gianluca Tiepolo, quien a la vez opera con el italiano Cristian Diana y el inglés John Anthony Fallon, sus socios comerciales.

“Sokolovski ha supervisado la contabilidad de la organización de Wedding y ha blanqueado sus fondos a través de su joyería, que opera bajo el nombre comercial de “Diamond Tsar” y tiene una tienda en Toronto, Ontario. Además de utilizar su negocio como fachada para el blanqueo de capitales, Sokolovski ha transferido millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante criptomonedas, ocultando así el origen de las ganancias de Wedding”, explica el Tesoro.

Tiepolo ha colaborado estrechamente con Sokolovski en la adquisición y gestión de los bienes de Wedding, incluidos vehículos de alta gama, además de ser su prestanombre en inmuebles. Como resultado, el italiano es propietario de dos empresas dedicadas al comercio de motocicletas y automóviles de lujo: Stile Italiano S.R.L., con sede en Italia, y TMR Ltd., con sede en el Reino Unido.

Tiepolo, subraya la OFAC, “también fundó Windrose Tactical Solutions S.R.L.S., que ha gestionado campos de entrenamiento táctico de estilo militar donde se han entrenado muchos de los sicarios de Wedding”.