Miércoles, octubre 1, 2025
Tras ser interceptadas, mexicanas a bordo de Flotilla rumbo a Gaza piden ayuda a Sheinbaum

La Jornada

 La delegación en México de la Global Sumud Flotilla (GSF) difundió sendos vides de las connacionales Arlin Medrano y Sol González —quienes viajan a bordo de las naves de la misión humanitaria— donde piden el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “para regresar segura a casa”.

Esto luego de que el barco en el que navegaban rumbo a Gaza fue interceptado por el ejército de Israel.

De acuerdo con la parte mexicana de esta misión humanitaria, El Adara, barco en el que viajan las mexicanas Medrano y González —dos de los siete connacionales que participan en la GSF— “fue secuestrado” por el régimen sionista de Benjamin Netanyahu.

Al conocerse esta situación y sin saber el destino de las personas que viajan en esa y otras embarcaciones que han sido interceptadas por las fuerzas armadas israelíes, cuando se encontraban ya a unas horas de estar en aguas de Gaza, la delegación en México difundió un video en el que Medrano lanza la alerta para solicitar el apoyo del gobierno mexicano.

Si estás viendo este video es que porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí. Hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel (…) Solicito a gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al canciller Juan Ramón de la Fuente, poder regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo”, dijo la activista nacional en el material audiográfico. 

“Estamos con ustedes, y no vamos a parar hasta que Palestina sea libre. Ustedes son la historia; nuestros ojos y voz seguirán a su servicio hasta el final”, expresó.

Medrano exigió a las autoridades mexicanas tener “una posición y acciones firmes ante el genocidio que está pasando frente a nuestros ojos… Que el humanismo mexicano y la revolución de las conciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca”.

También señaló que el objetivo de la GSF es llevar ayuda humanitaria y romper el cerco a la población palestina que existe desde 2007. “Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional”.

Esta tarde, activistas de la delegación en México GSF y familiares de los mexicanos que viajan a bordo de los barcos se reunirán con funcionarios de la cancillería para solicitar apoyo para que se garantice la seguridad de los siete connacionales, puedan ser liberados por Israel y regresar a nuestro país. 

Tras ese encuentro, ofrecerán una conferencia de prensa a las afueras de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ordena Israel a palestinos evacuar Gaza, es su “última oportunidad”

La Jornada -
Ap, la Redacción Deir Al Balah. El ministro de Defensa de Israel ordenó este miércoles a todos los palestinos restantes que salgan de ciudad de Gaza,...
Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...

Federación instalará planta de harina de maíz en Puebla para eliminar intermediarios

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno federal, a través del Programa Institucional de Alimentación para el Bienestar, convertirá a Puebla en un punto estratégico para la autosuficiencia alimentaria...

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

La Jornada -
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares...

“Nadie se va quedar desamparado”, asegura Sheinbaum a damnificados de Neza

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Nezahualcóyotl. Mex. “Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que esta tarde envío la presidenta Claudia Sheinbaum a los damnificados de Nezahualcóyotl,...

