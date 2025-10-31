‘Melissa’ se degrada a “ciclón extratropical” tras dejar 50 muertos en el Caribe

Santiago de Cuba, Cuba.- El huracán ‘Melissa’ se “alejaba rápidamente” de Bermudas el viernes después de haber provocado al menos una cincuentena de muertos a su paso por el Caribe con una fuerza inusual.

La peor tormenta que ha azotado las islas caribeñas en casi un siglo pierde fuerza y se espera que alcance a última hora del viernes el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá degradada a “ciclón extratropical”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín.

“Después de que Melissa se convierta en postropical, es posible que esta noche se produzca un breve periodo de lluvias intensas y ráfagas de viento en el sur de la península de Avalon, en Terranova”, añadió el centro estadounidense.

En Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana el nivel de las inundaciones podría mantenerse alto, mientras que en Bahamas está previsto que disminuya, según el NHC.

Melissa se convirtió en la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años el martes, cuando alcanzó Jamaica con vientos de 300 km/h, según un análisis de la AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres.

Por ese motivo, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, urgió a “intensificar la acción climática en todos los frentes”.

Evaluación de daños

Los habitantes de Jamaica y Cuba evaluaban los daños, aunque debido a los cortes de rutas y la caída de los sistemas de comunicación, esta tarea puede tardar días.

“El número confirmado de muertos por el huracán Melissa asciende ahora a 19″, dijo el gobierno de Jamaica, donde golpeó como un huracán de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

La agencia de defensa civil de Haití, que no fue impactado directamente por el huracán pero sufrió fuertes lluvias, informó el jueves de 30 fallecidos y 20 desaparecidos. La mayoría de las muertes fueron causadas por una inundación repentina en el suroeste del país.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, la tormenta provocó el derrumbe de casas. La ciudad estaba sin electricidad y muchos cables de alta tensión yacían en el suelo.

“Este ciclón nos ha matado porque nos ha dejado destruidos“, dijo a AFP Felicia Correa, vecina de La Trampa, a unos 20 kilómetros al este de Santiago de Cuba.

“Ya estábamos pasando tremenda necesidad. Ahora claro que estamos mucho peor”, agregó esta mujer de 65 años.

Las autoridades cubanas dijeron que unas 735.000 personas habían sido evacuadas, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que viajó a la provincia de Holguín, una de las más afectadas, declaró que el huracán había causado “daños cuantiosos”, pero ninguna víctima.

El gobierno estadounidense de Donald Trump dijo que envió equipos de rescate y respuesta a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, y ofreció ayuda a Cuba, su histórico rival ideológico.

“Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata” al “valiente pueblo cubano”, señaló en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Canciller cubano agradece “expresiones de solidaridad” tras paso de Melissa

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este viernes todas las “expresiones de solidaridad” y apoyo que han recibido luego del paso del huracán Melissa por la región este de la isla caribeña.

“Agradecemos todas las expresiones de solidaridad y apoyo a los damnificados en el oriente de Cuba, que hemos recibido en las últimas horas tras el paso del huracán Melissa”, escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en la red social X​​​.

Rodríguez también destacó el apoyo del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre y a la Armada Nacional recaudar la “mayor cantidad de ayuda humanitaria” para las islas de Jamaica, Haití y Cuba.

El jueves, el canciller cubano agradeció a Venezuela por el envío de 26 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las labores de recuperación y atender a los damnificados por el huracán.

Melissa, que atravesó el miércoles la zona este de Cuba como huracán categoría 3, provocó inundaciones costeras, crecida de numerosos ríos, caída de árboles y afectaciones severas en el tendido eléctrico, además de destrozar cosechas de café, maíz y plátano, entre otras.

De acuerdo con informaciones de la Defensa Civil, hasta el momento no se registran personas fallecidas en Cuba.