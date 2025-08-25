Domingo, agosto 24, 2025
Marcha propalestina convoca a miles de personas en Copenhague, Dinamarca

La Jornada

Copenhague. Más de 100 organizaciones -entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional- participaron en la marcha, así como sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y militantes, incluida la sueca Greta Thunberg.

La policía no suministró datos de participación. Los organizadores habían anunciado antes de la marcha que esperaban a unas 20 mil personas.

Congregados bajo el sol frente al Parlamento danés, los manifestantes gritaron “Basta de ventas de armas”, “Liberen a Palestina” y “Dinamarca dice no al genocidio”.

Tradicionalmente partidario de Israel, Dinamarca afirmó su voluntad de utilizar su presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2025 para incrementar la presión sobre el gobierno israelí con el fin de que cese la guerra en Gaza, calificada de “excesiva” recientemente por la primera ministra Mette Frederiksen.

Sin embargo, el país precisó que no planea reconocer al Estado palestino en un futuro cercano, a diferencia de lo que piden los manifestantes.

Marcus Christiansen, de 24 años, espera que la protesta haga “presión sobre el gobierno danés para que tome las mismas decisiones que las tomadas por otros países europeos”.

El ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de mil 219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de Afp basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62 mil 622 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamas-, que la ONU considera fiables.

