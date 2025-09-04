Mantendrá EU operaciones militares contra cárteles en AL: Hegseth

Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que las operaciones militares contra los cárteles continuarían, preparando el escenario para una campaña sostenida en América Latina, pese a que preguntas básicas sobre el ataque contra un buque que salió de Venezuela seguían sin respuesta.

Militares de Estados Unidos mataron a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación venezolana que presuntamente transportaba narcóticos, dijo el presidente, Donald Trump, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su gobierno en el Caribe Sur.

Trump no presentó pruebas de que la embarcación proviniera de Venezuela, ni que estuviera cargada de drogas, ni tampoco por qué se señaló a las víctimas como “terroristas”.

Poco es lo que se sabe del ataque, incluyendo qué justificación legal se utilizó para el accionar, o incluso qué drogas había a bordo, pero Hegseth declaró que las operaciones continuarían.

“Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque”, afirmó Hegseth a Fox News.

“Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte”, agregó.

No quiso dar detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación, alegando que eran confidenciales. Se desconoce si el buque fue destruido usando un avión no tripulado o un torpedo o por algún otro medio.

Tras el ataque, Trump señaló que su ejército había identificado a la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Estados Unidos designó “grupo terrorista” en febrero.

Pero aun así, el propio Pentágono no ha dado a conocer detalles específicos sobre la tripulación y por qué decidió matar a quienes iban a bordo.

La decisión de hacer explotar un buque sospechoso de transportar drogas, en lugar de apresarlo y detener a su tripulación, es muy inusual y evoca recuerdos de la lucha de Estados Unidos frente grupos milicianos como Al Qaeda.

Al ser consultado por la estrecha relación de Venezuela con China, Hegseth apuntó al presidente, Nicolás Maduro.

“La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que es (…) efectivamente un capo de un narcoestado“, destacó el funcionario.

El señalamiento de Maduro por parte de Washington ha hecho saltar las alarmas en Caracas de que su gobierno podría ser el verdadero objetivo del despliegue de naves en la zona.