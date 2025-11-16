Domingo, noviembre 16, 2025
Maduro convoca a una “vigilia permanente” frente a ejercicios militares de EU en Trinidad y Tobago

El presidente venezolano Nicolás Maduro se dirige a los civiles que juran unirse a una red de defensa organizada por el Estado en el barrio de Petare, Caracas, Venezuela. Ap
La Jornada

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este fin de semana a una “vigilia y marcha permanente” en seis estados orientales del país en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Trinidad y Tobago en aguas cercanas a la costa venezolana que se desarrollarán desde este domingo y hasta el viernes 21. Maduro calificó estas maniobras de “irresponsables” y “amenazantes”, al denunciar que buscan intimidar a la República Bolivariana y afectan la paz de la región caribeña. ​

Durante un acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Petare, Miranda, Maduro instó este sábado a las fuerzas populares, militares, policiales y sociales de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre a sumarse en unidad a esta vigilia, alzando la bandera venezolana en defensa de la soberanía nacional. Recalcó que la movilización debe mantenerse en “perfecta fusión popular-militar-policial”, y enfatizó que la respuesta no será agresiva sino un acto de resistencia pacífica ante la provocación imperialista. ​

Maduro acusó al gobierno trinitense de “sumisión” por prestar su territorio para operaciones estadounidenses que amenazan la paz regional y podrían ser utilizadas para el bombardeo indiscriminado de civiles. Señaló que la población de Trinidad y Tobago debe reflexionar sobre si seguirá permitiendo que su nación sea utilizada para estos fines. ​

“Ellos dicen que lo van a hacer de lunes a jueves… Bueno, el pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”, expresó.

En el mismo discurso, reiteró que pretenden “robar el petróleo y el gas de Venezuela”, asegurando que el pueblo venezolano defenderá su soberanía sin caer en provocaciones. Maduro también hizo referencia a la Operación Lanza del Sur, nombre asignado al despliegue militar estadounidense supuestamente destinado a combatir el narcotráfico en el Caribe, pero que tanto el gobierno de Venezuela como el de Colombia han denunciado que busca presionar e incluso agredir directamente a ambos países con la intención de derrocar sus gobiernos.

Venezuela lleva varias semanas en alerta militar continua y ha desarrollado ejercicios y patrullajes defensivos en todo el territorio. El despliegue responde a la amenaza directa que representa el despliegue estadounidense en aguas caribeñas. El gobierno venezolano ha recalcado el carácter defensivo y de cohesión nacional de estas acciones, llamando a preparar al pueblo para cualquier escenario, pero sin buscar confrontación.

Machado pide intervención de Europa

Por su parte, la dirigente de la oposición extremista María Corina Machado pidió este domingo a los países de Europa que colaboren para “liberar a Venezuela”.

Durante una participación en video en el Foro Sobre el Futuro de la UE que concluyó este domingo en Madrid, solicitó ayuda europea para la “reconstrucción moral” de su país. “Europa yo sé que va a ayudar cada vez más a liberar a Venezuela”, exclamó.

Comparó a Venezuela con la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial y dijo que los europeos “saben lo que significa levantar a una nación de las ruinas de la guerra”. Por eso, aseguró, Europa “tiene un papel esencial” como aliado en lo que ella llamó una “lucha existencial”.

Machado ha destacado durante los últimos años por ser una de las principales figuras venezolanas que han solicitado directamente una intervención militar estadounidense en su propio país como método que le permita a ella y su grupo político ascender al poder. Al cierre de esta edición no se había producido una respuesta a estas declaraciones por parte de la Unión Europea.

