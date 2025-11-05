Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasInternacional

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países
La Jornada

Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países.

“No quiero que lleguemos a una invasión terrestre” a Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

“Le dije al presidente Trump”, durante una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado, que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo”, agregó.

El líder izquierdista, que se encuentra en Belén para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima el próximo jueves y viernes, aseguró que Estados Unidos podría “intentar ayudar” a los países en su combate al narcotráfico “en lugar de intentar dispararles”.

Lula señaló que el tema será abordado en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para el 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...
Internacional

Continuamente presionamos a México sobre seguridad dice Casa Blanca en relación a Uruapan

La Jornada -
La redacción La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró hoy que la administración Trump está al tanto de la noticia del...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...

Continuamente presionamos a México sobre seguridad dice Casa Blanca en relación a Uruapan

La Jornada -
La redacción La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró hoy que la administración Trump está al tanto de la noticia del...

Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

La Jornada -
La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío...

Más noticias

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...

Continuamente presionamos a México sobre seguridad dice Casa Blanca en relación a Uruapan

La Jornada -
La redacción La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt aseguró hoy que la administración Trump está al tanto de la noticia del...

Qatar y seis países más rechazan cualquier forma de tutela externa en Gaza

La Jornada -
Estambul. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía pidieron ayer que la franja de Gaza sea gobernada exclusivamente por palestinos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025