Los periodistas “nunca deben ser un objetivo en la guerra”: CPJ

Jerusalén. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el lunes un ataque israelí que mató a cinco empleados de la cadena catarí Al Jazeera en Gaza durante la noche y enfatizó que los periodistas nunca deben ser atacados en una guerra.

“Los periodistas son civiles. Nunca deben ser objetivo en una guerra. Y hacerlo es un crimen de guerra”, dijo Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a la Afp.

En julio, el CPJ pidió la protección de Anas al-Sharif, uno de los periodistas asesinados en el ataque israelí, después de que un portavoz militar israelí afirmó que era un militante, y acusó a Israel de seguir un “patrón” para clasificar a los periodistas como activistas del movimiento islamita palestino Hamas “sin proporcionar pruebas creíbles”.

Defensores de la prensa denunciaron que una “campaña de difamación” israelí se intensificó cuando Anas al-Sharif lloró al aire por el hambre en el territorio.

Al-Sharif informó de un bombardeo cercano minutos antes de su muerte. En una publicación en redes sociales que Al Jazeera dijo fue escrita para ser publicada en caso de su muerte, lamentó la devastación y destrucción que la guerra había causado y se despidió de su esposa, hijo e hija.

“Nunca dudé ni un solo día en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación”, escribió el joven de 28 años.

Numerosos empleados de Al Jazeera en Gaza han enfrentado acusaciones similares por parte del ejército israelí durante la guerra.

Según periodistas locales que lo conocían, Al-Sharif había trabajado al comienzo de su carrera con una oficina de comunicación de Hamas, donde su función era promover eventos organizados por el movimiento que desde 2006 ejerce un control total sobre Gaza.

“La ley internacional es clara en que los combatientes activos son los únicos objetivos justificados en un escenario de guerra”, dijo Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ.

“Entonces, a menos que las FDI (acrónimo para el ejército israelí) puedan demostrar que Anas al-Sharif seguía siendo un combatiente activo, no hay justificación para su muerte”.

Los funerales de los cinco periodistas asesinados comenzaron este lunes. Decenas de hombres, algunos entre lágrimas, llevaron los cuerpos de las víctimas al cementerio Sheikh Redouan de la ciudad de Gaza, constató un camarógrafo de Afp.

Los cinco hombres era los reporteros Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

También falleció en el ataque israelí un periodista independiente, Mohammed Al Khaldi, que colaboraba ocasionalmente con medios locales, según el director del hospital Al Shifa.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al-Sharif, de 28 años. La cadena catarí afirmó que sus empleados murieron en un “ataque israelí dirigido” contra su carpa en ciudad de Gaza, afuera del hospital Al Shifa.

Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la franja de Gaza. En total, alrededor de 200 trabajadores de la prensa han muerto en el conflicto, según organizaciones civiles.

