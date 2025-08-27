Miércoles, agosto 27, 2025
Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires

Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires
La Jornada

Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras ser atacado a pedradas en medio de un enfrentamiento entre sus partidarios y militantes opositores que se manifestaban en contra de sus políticas de ajuste.

Milei no resultó herido, confirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

El episodio ocurrió en un momento sensible para Milei luego de que trascendieran audios de un exfuncionario en los que aludía al pago de sobornos a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, como paso previo para autorizar la adquisición de medicinas para discapacitados.

En el marco de la campaña para la elección de legisladores provinciales el pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Milei encabezó una caravana junto a su hermana y candidatos del partido gobernante La Libertad Avanza por el municipio de Lomas de Zamora, un histórico bastión del peronismo opositor.

El mandatario y sus acompañantes circulaban por las calles a bordo de la parte trasera descubierta de una camioneta, rodeados por partidarios, cuando se toparon con una manifestación de militantes del kirchnerismo (la corriente de centroizquierda del peronismo) y de partidos de izquierda que sostenían carteles en los que se leía “Fuera Milei” y otras consignas.

En medio de empujones entre ambas facciones y piedras que cayeron sobre la comitiva oficial, la custodia presidencial bajó abruptamente a Milei y a sus allegados de la camioneta y los evacuó en vehículos oficiales.

El portavoz presidencial confirmó en la red social X que no hubo heridos y responsabilizó a “militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado” por los incidentes.

EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

La Jornada -
Sputnik Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a...
Internacional

Tiroteo deja dos niños muertos y 17 heridos en escuela católica en Minneapolis

La Jornada -
Minneapolis. Un hombre armado abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis este miércoles y golpeó...

Rechaza Congreso argentino veto de Milei a Ley de Discapacidad

La Jornada -
Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, recibió este miércoles un contundente rechazo en la Cámara de Diputados al veto que impuso...

Gobierno argentino reprime con violencia marcha en favor de discapacitados

La Jornada -
Buenos Aires. Efectivos de la Gendarmería argentina reprimieron con violencia este martes una movilización en oposición a un reciente veto del presidente Javier Milei,...

Aprueban en Argentina aumento de pensiones a pesar de amenazas de veto de Milei

La Jornada -
Madrid. La Cámara de Senadores de Argentina ha aprobado los proyectos de emergencia en discapacidad, aumento a las jubilaciones y prórroga de la moratoria...

