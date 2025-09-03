Miércoles, septiembre 3, 2025
La presidenta Sheinbaum no acepta ayuda contra inseguridad porque está "asustada": Trump

La presidenta Sheinbaum no acepta ayuda contra inseguridad porque está
La presidenta Sheinbaum no acepta ayuda contra inseguridad porque está "asustada": Trump
La Jornada

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que México está controlado por los cárteles y que la presidenta Claudia Sheinbaum está “asustada”, por lo cual no ha aceptado ayuda de su país, en una entrevista exclusiva con el medio conservador The Daily Caller publicada ayer.

A pesar de decir que Sheinbaum es una mujer “estupenda”, “elegante” y “hermosa”, Trump aseguró que el país está “dirigido por los cárteles”.

Las afirmaciones del mandatario se dieron durante una conversación con el periodista Reagen Reese, quien le preguntó sobre la confianza de Estados Unidos en la capacidad de México para asegurar su frontera. “Bueno, me gusta mucho la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. En realidad es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles”, sentenció Trump.

En el diálogo, el jefe de la Casa Blanca reveló que ha ofrecido a la mandataria mexicana enviar a las fuerzas armadas estadounidenses para ayudar en la seguridad, pero que ella se ha negado, “porque está asustada, muy asustada”.

El presidente también abordó la cuestión de la migración “irregular”. Al ser interrogado sobre si todavía hay planes para proporcionar exenciones de deportación para los agricultores y trabajadores “indocumentados” de restaurantes, Trump reconoció la existencia de un conflicto entre dos de sus grupos de seguidores: aquellos que se oponen a la migración a toda costa y los agricultores que dependen de la mano de obra migrante.

Afirmó que su equipo está “trabajando en una legislación” que “va a contentar a todos”.

También puedes ver: Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

