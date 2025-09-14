Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasInternacional

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza
La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza. Foto AP
La Jornada

Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda humanitaria, ayer zarpó de Túnez para seguir su ruta rumbo al enclave palestino, luego de una escala de una semana, en la cual dos de sus embarcaciones fueron atacadas con drones y donde se sumaron más barcos al emprendimiento, en el cual participan la activista medioambientalista Greta Thunberg y personajes de distintos ámbitos de varios países, entre ellos una delegación mexicana.

“Dieciocho barcos zarparon hoy (ayer) de Catania”, indicó la GSF en su cuenta de Telegram, al tiempo de asegurar que las naves de Túnez y Grecia “pronto convergerán en aguas internacionales y navegarán juntos a Gaza en una flota mayor que todas las misiones marítimas previas juntas”.

La organización expuso que los navíos salieron “tras más de una semana de preparativos: entrenamiento en no violencia, simulacros de seguridad, coordinación, pruebas de mar y comprobaciones finales de motores y equipos”; añadió que “el mundo se está movilizando. Seguiremos con el desafío al asedio ilegal de Israel a Gaza y no cesaremos hasta que Palestina sea libre”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en su cuenta de X que brinda su “apoyo a la @GlobalSumudF, que enfrenta valerosamente los desafíos del tiempo y ataques del sionismo y sus cómplices. Decididos a romper el bloqueo genocida a #Gaza, sus integrantes representan la dignidad humana, seriamente amenazada por la remergencia del fascismo”.

El diputado argentino Juan Carlos Giordano, quien forma parte de la tripulación, afirmó que han sido “despedidos y recibidos por miles de personas que se solidarizan con la causa palestina, tanto en Barcelona como en Túnez. Vamos con la firme convicción de repudiar el genocidio israelí, intentar romper el criminal bloqueo y llevar ayuda humanitaria”.

Te podría interesar: Dron impacta barco de la flotilla rumbo a Gaza en Túnez, denuncian activistas

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...
Nacional

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:58

Dron impacta barco de la flotilla rumbo a Gaza en Túnez, denuncian activistas

La Jornada -
Sidi Bou Said. La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció que en las últimas horas de este lunes su buque principal, el Family Boat, “fue...

Israel: colonialismo corriente

Hermann Bellinghausen -
Quiero mucho a mis gatos y si tuviera perros sería igual, pero no entiendo el nuevo humanismo blanco, anti-especista, quizá vegano, que no parpadea...

Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

La Jornada -
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y...

Más noticias

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

SRE condena asesinato de migrante mexicano en operativo del ICE

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, ocurrido la...

Sí al diálogo con EU, pero la soberanía no se negocia: Sheinbaum

La Jornada -
San Luis Potosí, SLP. “México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo nuestra soberanía”, advirtió la presidenta...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025