La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

Túnez. La Global Sumud Flotilla (GSF), que el 31 de agosto partió de Barcelona para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda humanitaria, ayer zarpó de Túnez para seguir su ruta rumbo al enclave palestino, luego de una escala de una semana, en la cual dos de sus embarcaciones fueron atacadas con drones y donde se sumaron más barcos al emprendimiento, en el cual participan la activista medioambientalista Greta Thunberg y personajes de distintos ámbitos de varios países, entre ellos una delegación mexicana.

“Dieciocho barcos zarparon hoy (ayer) de Catania”, indicó la GSF en su cuenta de Telegram, al tiempo de asegurar que las naves de Túnez y Grecia “pronto convergerán en aguas internacionales y navegarán juntos a Gaza en una flota mayor que todas las misiones marítimas previas juntas”.

La organización expuso que los navíos salieron “tras más de una semana de preparativos: entrenamiento en no violencia, simulacros de seguridad, coordinación, pruebas de mar y comprobaciones finales de motores y equipos”; añadió que “el mundo se está movilizando. Seguiremos con el desafío al asedio ilegal de Israel a Gaza y no cesaremos hasta que Palestina sea libre”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en su cuenta de X que brinda su “apoyo a la @GlobalSumudF, que enfrenta valerosamente los desafíos del tiempo y ataques del sionismo y sus cómplices. Decididos a romper el bloqueo genocida a #Gaza, sus integrantes representan la dignidad humana, seriamente amenazada por la remergencia del fascismo”.

El diputado argentino Juan Carlos Giordano, quien forma parte de la tripulación, afirmó que han sido “despedidos y recibidos por miles de personas que se solidarizan con la causa palestina, tanto en Barcelona como en Túnez. Vamos con la firme convicción de repudiar el genocidio israelí, intentar romper el criminal bloqueo y llevar ayuda humanitaria”.

