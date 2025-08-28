Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasInternacional

Jueza de Miami ratifica cierre de “Alcatraz de los Caimanes”

Una jueza federal en Miami rechazó suspender su orden que exige el desmantelamiento del
El gobierno federal de EU ya apela la orden de la jueza federal, Kathleen Williams, que exige el desmantelamiento de "Alcatraz de los Caimanes", centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Foto Afp / Archivo
La Jornada

Orlando. Una jueza federal en Miami rechazó suspender su orden que exige el desmantelamiento del centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, al tiempo que el gobierno federal apela su fallo.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicaron en su solicitud de suspensión que la orden emitida la semana pasada por la jueza federal de distrito Kathleen Williams afectará la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. La jueza negó su solicitud.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, cuya demanda llevó al fallo de la jueza, se habían opuesto a la solicitud de suspensión.

Puedes consultar: Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La jueza señaló en la orden de la semana pasada que esperaba que la población de la instalación disminuyera dentro de 60 días mediante la transferencia de los detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurra, se deberán retirar las cercas, la iluminación y los generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden trasladar a nadie más que a aquellos que ya se encuentran detenidos en la instalación a la propiedad.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee habían argumentado que se debía detener la construcción y las operaciones hasta que las autoridades federales y estatales cumplan con las leyes ambientales federales. Su demanda afirmaba que la instalación amenazaba humedales sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertirá miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental.

Leer más: Frena jueza expansión del ‘Alcatraz de los Caimanes’ por daño ambiental

Temas

Más noticias

Internacional

Pide Trump apoyo a base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

La Jornada -
Chicago. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó...
Nacional

Muro de Trump amenaza la vida silvestre en la frontera México-EU

La Jornada -
En cuclillas junto al borde de un estanque pantanoso, el científico Brad Hollingsworth recupera un pequeño dispositivo de grabación cuya tarjeta de memoria contiene...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gobierno apoya para que mexicanos salgan en pocos días del centro de reclusión ‘Alcatraz’: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. El consulado de México en Miami ha entrevistado hasta hoy a 81 mexicanos que se encuentran recluidos en el centro de...

Sin acceso a la justicia, detenidos en ‘Alcatraz de los caimanes’, afirman abogados

La Jornada -
Ap Los abogados de derechos civiles que buscan una orden de restricción temporal contra un centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida...
00:01:34

Hay 14 mexicanos detenidos en ‘Alcatraz de los caimanes’; exigimos su deportación: CSP

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Emir Olivares Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hasta ahora hay 14 mexicanos detenidos en el centro de...

Más noticias

Pide Trump apoyo a base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

La Jornada -
Chicago. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó...

Muro de Trump amenaza la vida silvestre en la frontera México-EU

La Jornada -
En cuclillas junto al borde de un estanque pantanoso, el científico Brad Hollingsworth recupera un pequeño dispositivo de grabación cuya tarjeta de memoria contiene...

Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

La Jornada -
Ciudad de México. Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense”, no sólo por haber formado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025