Jornaleros renovaron el modelo de sindicalismo tradicional en Florida

Después de una campaña de boicot nacional de cuatro años, apoyada por universitarios, iglesias y organizaciones comunitarias por todo el país, Taco Bell fue la primera empresa en firmar el Programa de Comida Justa. Ante la presión incesante de la CIW y sus aliados, dos de las principales compañías cultivadoras, Pacific y Lipman Family Farms, decidieron firmar acuerdos, y durante ese siguiente año, casi todos los demás cultivadores del estado hicieron lo mismo. Mientras, continuaba la lucha para sumar cada vez a más compradores nacionales al programa.

Pero con ello, el desafío es cómo asegurar el cumplimiento de los acuerdos, señaló Ariadna Rico, quien encabeza las auditorías e investigaciones de las operaciones de los cultivadores por la entidad independiente encargada de implementar los acuerdos: el Consejo de Normas de Comida Justa. En entrevista con La Jornada, la originaria de Ciudad Juárez explicó que el auditor es el que va y visita las operaciones, platica con los trabajadores, con la gerencia y se aprende todos los sistemas . Muchas veces, los jornaleros llegan a este país como parte del programa de trabajador huésped H2A, y muchos, si es su primera vez, saben que están en, por ejemplo, Florida, pero no en qué ciudad y mucho menos qué derechos tienen.

La CIW les explica sus derechos y Rico y su equipo realizan visitas donde entrevistan a por lo menos 50 por ciento de los jornaleros en cada sitio de trabajo para revisar la aplicación del código de conducta bajo el acuerdo del Programa de Comida Justa. Hicimos auditorías de entrada para 22 empresas entre el año pasado y este año, aparte de visitar las 22 que entraron el año pasado, tenemos otras 11 que van a entrar al programa , explicó.