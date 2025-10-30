Miércoles, octubre 29, 2025
Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

Israel reanuda el alto fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas
La Jornada

Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron entre los habitantes el temor a una reanudación de la guerra.

“Los bombardeos no han cesado, ha habido explosiones durante toda la noche“, declaró Khadija al Housni, una mujer de 31 años que vive en una tienda de campaña en el campo de refugiados de Al Shati, en el norte de Gaza.

“Acabábamos de empezar a respirar de nuevo, a intentar reconstruir nuestras vidas, cuando se reanudaron los bombardeos, trayendo de vuelta la guerra, las explosiones y la muerte”, relató.

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Cifra de indocumentados que intentaron ingresar a EU por México cayó cerca de 80%

La Jornada -
Emir Olivares y Arturo Sánchez Ciudad de México. Durante el año fiscal 2025, en Estados Unidos se reportó una caída de casi 80 por ciento en...

