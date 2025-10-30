Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron entre los habitantes el temor a una reanudación de la guerra.

“Los bombardeos no han cesado, ha habido explosiones durante toda la noche“, declaró Khadija al Housni, una mujer de 31 años que vive en una tienda de campaña en el campo de refugiados de Al Shati, en el norte de Gaza.