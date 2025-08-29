Israel decreta Gaza “zona de combate peligrosa”; pausa entrega de ayuda

Madrid. El Ejército de Israel anunció este viernes la puesta en marcha de las “etapas iniciales” de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, que decretó como “una zona de combate peligrosa”, en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona, horas después de anunciar el fin de la “pausa táctica” para la entrega de ayuda en la localidad.

“No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza”, dijo el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha recalcado que las tropas israelíes “operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad”.

“Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamas sea desmantelado a nivel militar y gubernamental”, apuntó en su cuenta en la red social X, donde manifestó que el grupo es “una organización derrotada que libra una guerra de guerrillas y que será también derrotada en este campo”.

Adrai hizo hincapié en que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan luchando en Gaza y asestan duros golpes a Hamas y a organizaciones terroristas, en preparación para las próximas etapas de la guerra”.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 63 mil palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

