Israel compró espacios en Google para difundir falsedades sobre la Flotilla Global Sumud

El gigante tecnológico y motor de búsqueda en Internet Google autorizó al gobierno de Israel adquirir espacios patrocinados para que usuarios que busquen información sobre la Flotilla Global Sumud (FGS) “vean contenido inexacto y propagandístico que acusa a los participantes de la travesía de estar aliados con elementos violentos y terroristas”, informó este fin de semana el portal Truth Out.

Con una captura de pantalla del buscador, el tripulante de la flotilla David Adler (economista estadunidense y coordinador general de la Internacional Progresista) escribió en su cuenta de X que “@Google permite que el Estado de Israel ‘patrocine’ los resultados de búsqueda más populares con acusaciones absurdas de que ‘albergamos el terrorismo’. Esto es pura incitación y pone en riesgo la vida de los participantes. Aun así, seguimos rumbo a Gaza”.

Leer más: La Global Sumud Flotilla zarpa de Túnez hacia Gaza

Google está “en medio de un contrato de seis meses por 45 millones de dólares con la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para publicar anuncios y difundir propaganda en línea, incluso en YouTube”, indicó el medio estadunidense, que citó a Drop Site News.

Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia y cofundador de la Internacional Progresista, declaró que “primero, la llamaron la Flotilla de Hamas, empleando la táctica habitual de estampar el logo del grupo islamita en cualquiera que estén a punto de asesinar, mutilar o agredir”.

Te puede interesar: México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

A la par, los organizadores de la Flotilla Global Sumud denunciaron que se avistaron múltiples drones cerca de su posición tras aproximarse a las aguas internacionales entre Italia y Chipre, donde se podría esperar que Israel intente interceptar, reportó Al Jazeera.

En redes sociales, el grupo afirmó que el repentino aumento de la actividad aérea suscitó preocupación por su seguridad; además, añadió que los equipos monitorean de cerca la situación y se coordinan con sus socios para documentar y evaluar la evolución.