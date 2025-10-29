Israel bombardea Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Territorios palestinos. Aviones israelíes lanzaron ataques sobre la ciudad de Gaza este martes después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al grupo Hamas de violar el alto el fuego en el territorio palestino y ordenó al ejército llevar a cabo “ataques poderosos”.

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo una zona cercana al hospital de Shifa, el mayor en operaciones del norte de Gaza. Al menos dos personas murieron y cuatro fueron heridas, anunció Defensa Civil.

“Dos civiles murieron y otros cuatro, entre ellos un niño y un bebé, resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda (…) en el barrio de al Sabra, en el sur de ciudad de Gaza”, declaró a AFP el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques, que fueron los más recientes actos de violencia en un frágil alto el fuego de tres semanas y que siguieron a una declaración de la oficina de Netanyahu en la que afirmaba que los había ordenado.

La declaración no dio una razón específica para los ataques, pero un oficial militar israelí aseguró que Hamas había violado el alto el fuego al llevar a cabo un ataque contra las fuerzas israelíes en una zona del enclave que está bajo control israelí.

“Se trata de otra flagrante violación del alto el fuego”, declaró el oficial.

Por su parte el movimiento palestino se desvinculó del incidente contra tropas israelíes en el sur del enclave y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

“Hamas afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”, se lee en el comunicado.