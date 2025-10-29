Martes, octubre 28, 2025
NoticiasInternacional

Israel bombardea Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Israel bombardea Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego
La Jornada

Territorios palestinos. Aviones israelíes lanzaron ataques sobre la ciudad de Gaza este martes después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al grupo Hamas de violar el alto el fuego en el territorio palestino y ordenó al ejército llevar a cabo “ataques poderosos”.

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo una zona cercana al hospital de Shifa, el mayor en operaciones del norte de Gaza. Al menos dos personas murieron y cuatro fueron heridas, anunció Defensa Civil.

“Dos civiles murieron y otros cuatro, entre ellos un niño y un bebé, resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda (…) en el barrio de al Sabra, en el sur de ciudad de Gaza”, declaró a AFP el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques, que fueron los más recientes actos de violencia en un frágil alto el fuego de tres semanas y que siguieron a una declaración de la oficina de Netanyahu en la que afirmaba que los había ordenado.

La declaración no dio una razón específica para los ataques, pero un oficial militar israelí aseguró que Hamas había violado el alto el fuego al llevar a cabo un ataque contra las fuerzas israelíes en una zona del enclave que está bajo control israelí.

“Se trata de otra flagrante violación del alto el fuego”, declaró el oficial.

Por su parte el movimiento palestino se desvinculó del incidente contra tropas israelíes en el sur del enclave y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Hamas afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”, se lee en el comunicado.

Temas

Más noticias

Internacional

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...
Internacional

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Bloqueo de Israel en Gaza impide a ONU retirar bombas no detonadas

La Jornada -
Ap, The Independent y Europa Press Ciudad de Gaza. Las municiones que no detonaron durante los ataques y bombardeos del ejército israelí en Gaza representan...

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...

La ONU ‘murió’ en Gaza cuando fallecieron de hambre los dos primeros bebés: relator

La Jornada -
Michael Fakhri, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, afirmó que “la ONU murió en Gaza”...

Más noticias

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025