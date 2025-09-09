Israel bombardea en Qatar a la dirigencia de Hamas; Doha condena “ataque cobarde”

Doha. Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar el martes, al ampliar sus acciones militares que se han extendido por todo Medio Oriente, para incluir al Estado árabe del Golfo, donde el grupo islamita palestino tiene desde hace tiempo su base política, informaron Ap y Reuters.

Un funcionario israelí dijo a Ap y Reuters que Israel atacó a la dirigencia de Hamas en la capital de Qatar, Doha. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar más allá del comunicado público.

Por su parte, un dirigente de Hamas en Gaza dijo a Afp que Israel atacó a negociadores del grupo en Doha

Qatar ha condenado lo que denominó un “ataque cobarde israelí” contra la sede política de Hamas en su capital, Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, lo calificó como una “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales”.

Poco antes el ejército de Israel dijo que llevó a cabo un ataque aéreo dirigido a la dirigencia de Hamas, sin especificar dónde. Asimismo, Israel informó previamente a EU del ataque, dice CNN. Pero hasta ahora no hay reacción de Washington.

Te recomendamos: Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza

Al Jazeera, emisora financiada por Qatar, vinculó la explosión al anuncio israelí. La explosión resonó en Doha, enviando humo negro al aire. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido en el ataque.

La dirigencia exiliada de Hamas ha estado durante mucho tiempo basada en Qatar, que ha servido como mediador en las conversaciones entre Hamas e Israel durante varios años, incluso antes de la última guerra en la franja de Gaza.

Un ataque a su alta dirigencia podría complicar aún más las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes tomados en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.