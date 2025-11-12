Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para vacunar a los niños y biberones para leche maternizada, lo que obstaculiza a las agencias de ayuda humanitaria llegar a las personas necesitadas en el territorio devastado por la guerra.

Mientras Unicef emprende una campaña de vacunación infantil masiva con un frágil alto el fuego en vigor, ha declarado que se enfrenta a graves dificultades para hacer llegar a Gaza 1.6 millones de jeringas y frigoríficos alimentados por energía solar para almacenar viales de vacunas. Las jeringuillas llevan esperando el despacho de aduanas desde agosto, según Unicef.

“Tanto las jeringuillas como los frigoríficos son considerados de doble uso por Israel y nos está resultando muy difícil conseguir que pasen los controles e inspecciones, aunque son urgentes”, dijo Ricardo Pires, portavoz de Unicef.

Por “doble uso” se entienden los artículos que Israel considera que pueden tener aplicaciones tanto militares como civiles.

Cogat, el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a Gaza, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Anteriormente había declarado que no limitaba la entrada de alimentos, agua, suministros médicos y artículos de refugio. También ha acusado a Hamas de robar suministros humanitarios, acusaciones que el grupo miliciano palestino niega.

Unicef puso en marcha el domingo la primera de las tres rondas de inmunizaciones de recuperación para llegar a más de 40 mil niños menores de tres años que no recibieron las vacunas rutinarias contra la polio, el sarampión y la neumonía, tras dos años de guerra en Gaza.

El primer día de la campaña se vacunó a más de 2 mil 400 niños.