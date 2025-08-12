Israel asegura que no hay “desnutrición generalizada” en Gaza

Jerusalén.- Israel aseguró el martes que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” en la Franja de Gaza, donde la ONU ha estado advirtiendo durante semanas sobre el riesgo de una hambruna.

Cogat, encargado de la administración civil de los territorios palestinos y que depende del ministerio de Defensa, indicó haber realizado un “examen exhaustivo” de los datos y cifras de Hamás sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino.

El ministerio de Salud en Gaza, bajo el control del movimiento islamista, estima hasta la fecha murieron de hambre 227 personas, de las cuales 103 niños.

Cogat señala “una diferencia significativa” entre estas cifras y “los casos documentados, con detalles completos de identificación” en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que “genera dudas sobre su credibilidad”.

“El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (…) sufrían de condiciones médicas preexistentes que provocaron el deterioro de su estado de salud, sin relación con su estado nutricional”, afirmó Cogat

No hay “ninguna señal de un fenómeno de desnutrición generalizada” entre los gazatíes, concluyó Cogat, denunciando la “explotación cínica de imágenes trágicas” por parte del Hamas.

En un comunicado publicado el martes el gobierno de Hamás difundió una larga “refutación de las mentiras” de Cogat, calificándolas como un “intento desesperado y vano de ocultar un crimen documentado a nivel internacional: la hambruna sistemática de la población de Gaza”.