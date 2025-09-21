Investigaba FBI al zar fronterizo de Trump por aceptar soborno de 50 mil dólares

Washington. El zar fronterizo del presidente, Donald Trump, Tom Homan, aceptó una bolsa de 50 mil dólares en efectivo de un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el año pasado en una investigación de soborno del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde entonces cerrada, informaron este domingo dos fuentes familiarizadas con el asunto.

En el supuesto plan, Homan prometió contratos gubernamentales relacionados con la inmigración cuando se unió a la administración Trump a cambio del dinero, reportaron las fuentes, hablando anónimamente para discutir investigaciones no públicas.

Algunos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia creían tener un caso contra Homan por conspiración para cometer soborno debido a la grabación donde se le ve aceptando dinero el pasado 20 de septiembre de 2024, y la aparente promesa de colaborar con los contratos, informó MSNBC, citando a cuatro fuentes familiarizadas con la investigación.

Además, los investigadores acordaron monitorear las acciones de Homan una vez que regresara a un cargo público, pero la investigación fue cerrada en las últimas semanas por personas designadas por la administración de Trump después de que el director del FBI, Kash Patel, solicitara una actualización de estado

Tanto las agencias como la Casa Blanca desestimaron el informe del medio por considerarlo políticamente motivado y sin fundamento. “Este asunto se originó durante la administración anterior y fue sometido a una revisión exhaustiva por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia”, declararon Patel y el fiscal general adjunto Todd Blanche.

La investigación federal se inició en el oeste de Texas después de una anterior en el verano de 2024 que afirmaba que Homan “estaba solicitando pagos a cambio de adjudicar contratos” si Trump ganaba las elecciones presidenciales, Homan se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante la primera administración de Trump. En las elecciones presidenciales de 2024, admitió abiertamente que probablemente desempeñaría un papel destacado en la operación de deportación masiva de Trump durante una segunda administración.

La fiscalía estaba considerando cuatro posibles cargos contra Homan: soborno, conspiración y dos tipos de fraude.