Hay 25% de posibilidades de que fracase la cumbre de hoy sobre Ucrania, dice Trump

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó ayer la cumbre que celebra hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con un “juego de ajedrez”, y dijo que hay “25 por ciento de posibilidades” de que la reunión fracase para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, e insistió en que si hay avances se sentarían las bases para un encuentro que incluya al mandatario de Ucrania, Volodymir Zelensky.

Trump reiteró que seguramente aplicará sanciones a Rusia si fracasan las conversaciones con Putin, este viernes en Alaska. “Seguro”, dijo el mandatario estadounidense al ser consultado por Fox News Radio respecto a si habría consecuencias para Moscú en caso de que no se logre el objetivo de la cumbre con Putin.

El mandatario republicano confundió Rusia con Alaska antes de su reunión con Putin, durante una rueda de prensa esta semana en la Casa Blanca sobre la delincuencia en Washington y sus planes para desplegar a la Guardia Nacional.

“Voy a ver a Putin. Voy a Rusia el viernes. No me gusta estar aquí hablando de lo insegura, sucia y repugnante que es esta capital, que alguna vez fue hermosa”, indicó el magnate.

En realidad, Trump no viajará hoy a Rusia, sino a Alaska, un estado de Estados Unidos.

En Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, saludó a Zelensky con un cálido abrazo en una demostración de apoyo antes de la reunión entre Trump y Putin, al recibirlo en Downing Street para discutir las expectativas sobre la próxima cumbre entre Estados Unidos y Rusia.

En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que Trump descartó la posibilidad de que Ucrania se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como parte de las futuras garantías de seguridad.