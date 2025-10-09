Jueves, octubre 9, 2025
Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

Hamas instó a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.
Soldados visitan el monumento conmemorativo en la comunidad de Tkuma, donde se exhiben vehículos dañados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, un día después de que el país conmemorara el segundo aniversario del ataque, el miércoles 8 de octubre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Gaza, informó Al Jazeera.

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, el grupo palestino confirmó la conclusión de un pacto que “estipula el fin de la guerra, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda y un intercambio de prisioneros”.

La declaración se publicó horas después de que Trump afirmó que Israel y Hamas “firmaron la primera fase de nuestro Plan de Paz”. El movimiento palestino advirtió que no permitirá que Israel “evada o retrase” la aplicación de lo acordado y reiteró su compromiso con la causa nacional.

“Permaneceremos fieles a nuestra promesa y no abandonaremos los derechos de nuestro pueblo, incluida la libertad, la independencia y la autodeterminación”, afirmó.Además, agradeció a los mediadores y expresó reconocimiento “al gran pueblo en Gaza, Jerusalén y Cisjordania” por su resistencia ante “los planes fascistas de la ocupación”.

Al tiempo, en Doha, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, anunció que los mediadores “alcanzaron un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación” de la primera fase del alto el fuego, que “conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos y la entrada de ayuda”. Añadió que los detalles se divulgarán más adelante, anunció en su red social X.

Hamás planea liberar a los 20 rehenes vivos este fin de semana, informaron a The Associated Press personas familiarizadas con el asunto, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza.

