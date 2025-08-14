Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump

Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con “consecuencias muy graves” si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

“Habrá consecuencias muy graves”, declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa, sin dar más detalles, cuando faltan dos días para una cumbre con Putin en Alaska.

Trump y Putin tienen previsto reunirse el próximo viernes en Alaska, en medio de alertas desde Moscú sobre provocaciones preparadas por Ucrania para socavar las conversaciones entre los líderes de Rusia y EU.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a mantener las sanciones en vigor contra Rusia e introducir restricciones adicionales con tal de alcanzar “una paz justa y duradera y la seguridad para Ucrania”.

El presidente estadounidense enfatizó que considera su encuentro con Putin como un espacio para “preparar el terreno para una segunda reunión”, que también podría incluir al líder de Ucrania, Volodymir Zelensky.

Trump consideró que una posible reunión entre Putin y Zelensky se puede organizar rápidamente y que él podría asistir, “si desean que esté presente”.