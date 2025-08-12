Grok, el chatbot de inteligencia artificial anti-woke de Elon Musk, ha declarado al presidente Donald Trump “el criminal más notorio” de Washington DC en una serie de publicaciones en la red social X de Musk.

En respuesta a preguntas de los usuarios el domingo y el lunes sobre la delincuencia en la capital estadounidense, Grok afirmó repetidamente que las 34 condenas por delitos graves de Trump en Nueva York por falsificar registros comerciales lo convertían en el culpable más infame de la ciudad.

Trump anunció el lunes planes para federalizar el departamento de policía de DC y desplegar soldados de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad, afirmando, desafiando la evidencia, que el crimen allí está “fuera de control”.

Las declaraciones de Grok probablemente no reflejan ninguna “opinión” subyacente sostenida por Grok, y pueden o no ser el resultado de un análisis profundo sobre el crimen en DC.

Aunque actualizaciones recientes han añadido capacidades de razonamiento, chatbots como Grok siguen funcionando principalmente generando respuestas plausibles a indicaciones específicas, basándose en patrones estadísticos del habla humana. Suelen presentar poca coherencia entre sus respuestas a diferentes usuarios y, en ocasiones, inventan “hechos” de la nada.

Pero las afirmaciones de Grok resaltan la lucha continua de Elon Musk para construir un chatbot confiable y de derecha que refleje su visión de la realidad con tintes conspirativos.

“Grok necesita estar más basado, y lo estará”, dijo Musk el domingo por la noche. “Basado” es un término coloquial en línea que puede significar “indiferente a lo que piensen los demás”.

El mes pasado, Grok causó controversia al elogiar repetidamente a Adolf Hitler, instar a un nuevo Holocausto y, en un momento dado, autodenominarse “MechaHitler“. Su empresa matriz, xAI, atribuyó la responsabilidad a las nuevas instrucciones del código, que lo habían vuelto demasiado sensible a las preferencias de los usuarios y a las publicaciones anteriores.

El domingo, Grok fue suspendido brevemente por X, quien posteriormente declaró a diferentes usuarios que sus propias declaraciones sobre Trump o sobre Gaza eran las culpables. Pero Musk dijo: «Fue solo un error tonto. Grok no sabe realmente por qué fue suspendido». En otras publicaciones, Grok negó sus palabras anteriores sobre Trump y en un momento eligió a Hunter Biden como el criminal más notorio de DC.

Diseñado para integrarse en los restos de lo que alguna vez fue Twitter, Grok es el intento de Elon Musk de rivalizar con chatbots más famosos como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

