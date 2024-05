Gremios paralizan Argentina en repudio a Milei

Buenos Aires. Un contundente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) congeló ayer toda actividad económica y social el país en rechazo al plan de ajuste más grande que se haya conocido.

No funcionaron trenes, ni el metro y cientos de vuelos fueron cancelados. Además, los bancos no abrieron, entre otros sectores que se unieron a la protesta. No hubo movimiento en las calles, sólo circularon algunas líneas de microbuses, que iban vacíos y todo fue un silencio apabullante.

Esto a pesar de las amenazas extorsivas del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, de descontar el día a los trabajadores de la gestión pública, que no fueron escuchadas, y menos aún con los últimos aumentos y las impagables tarifas de los servicios esenciales. En las calles de esta capital y en todo el país, se solidarizaron miles de personas, familias enteras que duermen a la intemperie, por ejemplo.

Otro golpe que recibió el gobierno ayer fue la suspensión del debate en el Senado de la llamada Ley de Bases, que busca flexibilizar las condiciones de contratación laboral en beneficio de los patrones, además que otorgará amplios poderes al gobierno para privatizar empresas públicas y, entre otras graves medidas, contiene la modificaciones a la Constitución que permitan la entrega de facultades del Legislativo al Ejecutivo.

- Advertisement -

Se esperaba que la Cámara alta aprobara ayer la iniciativa tal como lo ordenó Milei, y ahora recomenzará el lunes, con gran incertidumbre para el oficialismo.

Enrique Rositto, secretario de Comunicación de la CTA dejó en claro que estamos protestando contra un modelo económico de exclusión , cuando la mayoría de la población está cada día peor advirtiendo que no hay casi sector de la economía que no se haya visto empobrecido desde el 10 de diciembre , cuando asumió Milei.

En conferencia de prensa, el líder de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que la contundencia del paro que vimos en el día de hoy demuestra que el gobierno tiene que tomar nota, reconfigurar su política de ajuste que está llevando a trabajadores y trabajadoras a extremos que difícilmente se podrán recuperar si estas políticas siguen adelante .

- Advertisement -

Otro de los dirigentes del triunvirato de la CGT, Hugo Moyano, analizó que el paro les dolió a los gobernantes, al advertir que si el jefe de Estado mantiene el recorte, la central obrera también continuará con el plan de lucha.

“Un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, 87 por ciento en obras públicas, 39 por ciento en subsidios al transporte (…) son indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la ‘casta’ (como Milei llama a la política tradicional), sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, dijeron los sindicatos en un comunicado.

El paro se extendió a todo el país. No hubo movilizaciones en esta capital, aunque en Córdoba, Río Negro y Chuby hubo protestas contra la Ley de Bases. En los puertos de Rosario y Santa Fe, por donde el país exporta 80 por ciento de su producción agroindustrial, no hubo actividad.

Este es el segundo paro, sin olvidar la movilización multitudinaria que encabezó la CGT y las otras centrales sindicales el 24 de marzo. Si a esto se agrega la manifestación de los estudiantes y docentes universitarios, el 23 de abril, cuando apoyados por los trabajadores y diversos sectores de la sociedad protagonizaron la más grande movilización estudiantil de la historia en los 40 años desde el comienzo de la transición democrática en 1983. Y esto sin contabilizar las protestas casi cotidianas de trabajadores, organizaciones sociales, jubilados y las advertencias de asambleas vecinales.

Mínima respuesta oficial

La pobreza de la respuesta gubernamental asombra como lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien citó en la mañana a conferencia prensa que abandonó muy rápidamente cuando surgieron las preguntas más duras, sosteniendo que son los dirigentes sindicales, quienes atacan el bolsillo de los trabajadores , y dijo que hay que tener fe en el gobierno de Milei.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que es un paro netamente político, que daña y le complica la vida a la gente; y es un paro inentendible , recibiendo una respuesta muy precisa de Daer, quien confirmó que efectivamente se trata de un paro político, ya que estamos discutiendo el rumbo de nuestro país y las políticas que se llevan adelante .

Lo más sorprendente es lo que escribió el presidente en su cuenta de X sobre el significado de la palabra paro , que lo homologó a la desnudez y quedar al descubierto . Aquellos que promueven el paro, han quedado al desnudo, revelando el tipo de personas que son .

Pesimismo en los mercados financieros

Sin embargo, hay problemas más graves y el mercado bursátil evidenció ayer un clima de pesimismo, con caídas de precio para acciones y bonos ante la disputa entre las empresas de energía y el gobierno por la deuda de Cammesa, compañía que opera el mercado eléctrico mayorista de Argentina , como sostiene el periódico digital de derecha Infobae.

Añade que el conflicto con el pago en bonos a las empresas de electricidad, tal vez sea el problema más complicado para los inversionistas porque afecta a la seguridad jurídica y, por lo tanto, siembra incertidumbre y afecta a la cotización de los títulos privados .

El anterior planteamiento “fue rechazado por el sector privado, a lo que se añade la tensión política por el tema de la Ley de bases en el Senado” cuyo desenlace ya no es previsible.

La norma del oficialismo que flexibiliza las condiciones laborales otorga al gobierno amplios poderes para privatizar empresas públicas. Aunque el gobierno lo niegue, los sindicalistas insisten en que ésta medida perjudica a los trabajadores y dan los números precisos.

“Se registra 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones; 87 de cada 100 pesos han sido eliminados si correspondían a obras públicas; además, 39 por ciento de subsidios al transporte han sido retirados.

“Al menos 76 por ciento de las transferencias a provincias se borraron de un plumazo (…) y son sólo algunos indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la ‘casta’ sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, dijeron los gremios en un comunicado. Esto indica que el gobierno de la Libertad Avanza, comenzó un retroceso de cuyo final nadie está seguro. Ni siquiera el mercado .

“El pueblo argentino está resistiendo desde el pasado fin de diciembre, bajo represiones y amenazas, ahora ya se trata de sobrevivir, mientras este gobierno ya ha producido muertes que son de su responsabilidad y la cifra más alta de pobreza sólo comparable con lo sucedido antes del argentinazo de 2021”, señala un comunicado de gremios y organismos sociales. Todo ello pasa en tanto se conocen nuevos acuerdos con Estados Unidos, que comprometen cada vez más la soberanía a extremos nunca vistos.

También te recomendamos:

Silencio apabullante ante paro general de trabajadores argentinos