Gobierno de Trump investigará a Bill Clinton por presuntos vínculos con Epstein

Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton (1993-2001) y otras figuras prominentes del ámbito demócrata, a partir de un pedido del presidente Donald Trump.

“El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere esta investigación​​​. Como en todos los casos, el Departamento de Justicia actuará con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en la red social X, en respuesta a un pedido de Trump de investigar los nexos de varios demócratas con Epstein.

Previo a este anunció, el presidente Donald Trump acusó este mismo viernes a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y anunció que pediría una investigación federal que incluya a personalidades como el ex presidente Bill Clinton.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50 mil páginas de documentos”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

“Este es otro caso de la trama rusa, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su “isla”. ¡Estén atentos!”, añadió el mandatario.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre este caso de repercusiones internacionales.