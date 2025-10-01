Global Sumud entra en zona de intercepción de la ocupación israelí

La flotilla internacional Global Sumud, compuesta por más de medio centenar de embarcaciones civiles, ingresó este martes en la zona marítima que Israel considera de intercepción, marcando un nuevo punto de tensión en la ruta hacia la franja de Gaza, reportó el medio TeleSUR.

La información fue confirmada por la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN), que reportó el avance del convoy dentro del área considerada de “riesgo” operativo por la ocupación israelí.

El movimiento solidario tiene como destino final el enclave palestino de Gaza, actualmente bajo bloqueo marítimo por parte de Israel. A bordo viajan activistas internacionales, trabajadores humanitarios y representantes de la sociedad civil, quienes denuncian el aislamiento prolongado impuesto sobre la población gazatí.

El convoy marítimo partió con apoyo logístico inicial de diversos actores regionales. Sin embargo, al aproximarse a la zona de intercepción, tanto los buques enviados por las Armadas de España e Italia como un dron de vigilancia turco, se mantuvieron fuera del perímetro identificado por Israel como zona sensible. Esto deja a las embarcaciones civiles sin respaldo estatal en una de las áreas más monitoreadas del Mediterráneo oriental.