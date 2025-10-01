Martes, septiembre 30, 2025
NoticiasInternacional

Global Sumud entra en zona de intercepción de la ocupación israelí

Global Sumud entra en zona de intercepción de la ocupación israelí
La Jornada

La flotilla internacional Global Sumud, compuesta por más de medio centenar de embarcaciones civiles, ingresó este martes en la zona marítima que Israel considera de intercepción, marcando un nuevo punto de tensión en la ruta hacia la franja de Gaza, reportó el medio TeleSUR.

La información fue confirmada por la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN), que reportó el avance del convoy dentro del área considerada de “riesgo” operativo por la ocupación israelí.

El movimiento solidario tiene como destino final el enclave palestino de Gaza, actualmente bajo bloqueo marítimo por parte de Israel. A bordo viajan activistas internacionales, trabajadores humanitarios y representantes de la sociedad civil, quienes denuncian el aislamiento prolongado impuesto sobre la población gazatí.

El convoy marítimo partió con apoyo logístico inicial de diversos actores regionales. Sin embargo, al aproximarse a la zona de intercepción, tanto los buques enviados por las Armadas de España e Italia como un dron de vigilancia turco, se mantuvieron fuera del perímetro identificado por Israel como zona sensible. Esto deja a las embarcaciones civiles sin respaldo estatal en una de las áreas más monitoreadas del Mediterráneo oriental.

Temas

Más noticias

Nacional

Presenta Brugada medidas para regular circulación de transporte con sustancias peligrosas en CDMX

La Jornada -
Rocío González Alvarado Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las medidas que se pondrán en marcha para regular la circulación de las...
Internacional

Milei autoriza el ingreso de tropas de EU a Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La Jornada -
De la Redacción El gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino, en particular a la provincia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Bajo fuego y sin incubadoras: bebés en Gaza libran ataques israelíes a hospitales

La Jornada -
Reuters Ginebra. La organización de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió este lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos...

Trump anuncia “plan de paz” en Gaza sin consultar a Hamas; Netanyahu lo acepta

La Jornada -
Ap, Reuters, Afp y Europa Press Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para terminar...

Bombardea Israel hospital y varios barrios; 79 muertos

La Jornada -
El Cairo., Al menos 79 muertos dejaron los ataques israelíes en la franja de Gaza ayer, cuando tanques israelíes se adentraron a los barrios...

Más noticias

Presenta Brugada medidas para regular circulación de transporte con sustancias peligrosas en CDMX

La Jornada -
Rocío González Alvarado Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las medidas que se pondrán en marcha para regular la circulación de las...

Milei autoriza el ingreso de tropas de EU a Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La Jornada -
De la Redacción El gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino, en particular a la provincia...

“Nadie se va quedar desamparado”, asegura Sheinbaum a damnificados de Neza

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Nezahualcóyotl. Mex. “Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que esta tarde envío la presidenta Claudia Sheinbaum a los damnificados de Nezahualcóyotl,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025