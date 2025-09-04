Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada Global Sumud Flotilla, siguen en altamar y sólo detuvieron su trayecto para hacer una escala técnica en la isla de Menorca.

Han detectado varios drones sobrevolando y posiblemente grabando a más de 300 activistas que viajan en los barcos, entre los que figuran seis mexicanos y destacadas personalidades como los actores Eduardo Fernández y Liam Cunningham; la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la defensora del medio ambiente sueca Greta Thumberg.

La misión de la “flotilla solidaria” sigue intacta y el plan es que en los próximos días harán diversas paradas en puertos de Italia, Grecia y Túnez, donde se sumarán más embarcaciones y activistas para dirigirse finalmente a las costas de Gaza.

Además de entregar a la población palestina ayuda humanitaria –medicina y alimentos– que ellos mismos transportan, también pretende abrir un canal de auxilio a la población del enclave.

El mal tiempo trastocó un poco los planes iniciales, ya que les obligó a volver a Barcelona tras unas horas en el mar, pero finalmente avanzan de a poco todos los navíos, excepto cinco que tuvieron que volver por sus malas condiciones que ponían en riesgo la vida de los activistas.

Una de las personas que viaja en la misión, la alemana Yasemin Acar, denunció por medio de las redes sociales la presencia sospechosa de drones encima de las embarcaciones. “Estamos aproximadamente a 90 millas náuticas de la isla de Menorca y la información que estamos recibiendo es que cada barco tiene en este momento un dron encima y estamos tratando de averiguar de qué tipo son porque creemos que probablemente sean de vigilancia”.

Este tipo de maniobras ya se detectaron en viajes anteriores de otras embarcaciones, como ocurrió con el Madleen, cuya tripulación fue detenida tras un abordaje de las fuerzas militares israelíes. Entre las personas que sufrieron esa represión se encuentra el brasileño Thiago Silva, que viaja también en la misión, y quien tras ser detenido y encarcelado se puso en huelga de hambre y sed hasta que consiguió su liberación.

