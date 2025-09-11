Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasInternacional

FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

La FBI publicó dos fotografías de una
Esta imagen, publicada por el FBI, muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah. Foto Afp
La Jornada

Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó dos fotografías de una “persona de interés” mientras continúa la búsqueda del asesino de Charlie Kirk, 24 horas después de que el activista político de derecha y aliado de Donald Trump fuera asesinado a tiros en un campus universitario de Utah.

Las imágenes muestran a un hombre que llevaba una gorra, gafas de sol y una camisa oscura con lo que parecía ser una imagen de la bandera estadounidense.

Más temprano, funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Utah ofrecieron actualizaciones sobre la investigación del tiroteo, que ocurrió frente a una gran multitud al aire libre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, alrededor de las 12:20 horas del miércoles.

El comisionado del DPS, Beau Mason, reveló que el tirador, presuntamente un joven en edad universitaria, llegó al campus aproximadamente a las 11:52 horas y, tras el tiroteo, saltó desde un tejado cercano para escapar hacia un vecindario.

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, informó que las autoridades localizaron un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa, que se cree fue el arma utilizada para matar a Kirk.

Bohls añadió que los investigadores también recolectaron huellas de calzado, palma y antebrazo para su análisis.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció durante una ceremonia en conmemoración del 11 de septiembre en el Pentágono, que Kirk recibiría póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad.

