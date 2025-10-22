Martes, octubre 21, 2025
Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada

Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este sábado a causa de una enfermedad, informó la agencia de noticias estatal Xinhua.

Nacido en 1922 en Hefei, provincia de Anhui, en el este de China, Yang compartió el Premio Nobel de Física con Tsung-Dao Lee en 1957. También fue miembro de la Academia China de Ciencias y profesor de la prestigiosa Universidad de Tsinghua.

Yang, cuyo nombre también se traduce como Yang Zhenning, se doctoró en la Universidad de Chicago en la década de 1940 y fue el primer científico chino que visitó China cuando comenzaron a abrirse las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín en la década de 1970.

Desde 1999, Yang enseñaba en la Universidad de Tsinghua, donde también pasó ocho años de su infancia cuando su padre era profesor allí.

Este sábado, Tsinghua oscureció los colores de su página web en recuerdo de Yang.

“Mi vida ha sido un círculo en el que he partido de un punto, he recorrido un largo camino y, finalmente, he regresado al punto de partida”, dijo Yang, citado por Tsinghua.

