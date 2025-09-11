Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasInternacional

Ex presidente Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado

El juez Alexandre de Moraes condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión en Brasil, por liderar una conspiración golpista.
La jueza Carmen Lúcia Antunes afirmó que "el panorama fáctico está demostrado, está comprobada la violencia y la grave amenaza" que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para conseguir el golpe. Foto Afp
La Jornada

Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio a el ex presidente Jair Bolsonaro  (2019-2023) lo condenó a 27 años y tres meses de prisión en Brasil, por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

La mayoría de un panel de jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó el jueves para condenar al ex presidente Bolsonaro en un fallo que profundizará las divisiones políticas y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos.

La jueza Carmen Lúcia Antunes emitió el tercer voto a favor de condenar a Bolsonaro, formando así la mayoría necesaria (basta la luz verde de tres de los cinco jueces que integran la primera sala de la corte)

La magistrada afirmó que “el panorama fáctico está demostrado, está comprobada la violencia y la grave amenaza” que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para conseguir el golpe.

Bolsonaro fue condenado por cinco delitos diferentes: intento de golpe de Estado, intento de abolición de Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos.

