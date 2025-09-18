Jueves, septiembre 18, 2025
EU vuelve a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza.
Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a la ONU, se opuso al llamado de cese al fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU, en NY, el 18 de septiembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Nueva York. Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza, blindando a su aliado Israel de una importante presión diplomática.

Los otros 14 miembros del Consejo respaldaron la resolución, iniciada en agosto en respuesta a la declaración oficial de hambruna de la ONU tras casi dos años de guerra de Israel contra Hamas en territorio palestino.

Leer también: “Se comete genocidio”, afirma el senador Bernie Sanders

“Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es más que hora de que Hamas libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible”, dijo Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a la ONU, antes del veto de Washington.

La votación se produjo mientras tanques y aviones israelíes bombardeaban ciudad de Gaza, objetivo de una nueva e importante ofensiva terrestre, obligando a los palestinos a huir hacia el sur.

Te recomendamos: Ministro israelí de Finanzas dice que ya dialoga con EU para repartirse Gaza

El texto de la resolución, al que tuvo acceso la Afp, exigía “un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, respetado por todas las partes”, así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Estados Unidos ha rechazado esta propuesta en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a Israel.

Leer más: Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

