EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, así como a cinco personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por si participación o facilitación en el tráfico de drogas hacia ese país.

Esto en el marco de la visitad del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a México, según destacó la misma dependencia estadunidense.

Además de la política y sujetos señalados, la sanción abarca a 15 empresas, sobre todo asentadas en las Playas de Rosarito, Baja California, así como al líder de Los Rugrats, también banda afiliada al Cártel de Sinaloa y que se dedica a la producción de fentanilo, y a Juan Jose Ponce Felix, El Ruso, a quien se identifica como el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios policiales, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.

A diferencia de otras sanciones en las que la OFAC reconoce la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta acción sólo mencionó su coordinación con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.

De acuerdo con el informe de la OFAC la sanción alcanza a Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, hermanos socios de Jesús González Lomelí, “magnate” de Rosarito y señalado como alto funcionario financiero del Cártel de Sinaloa.

El Tesoro también señala a Candelario Arcega Aguirre como “agente político afiliado al Cártel de Sinaloa (…) para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo”, quien ahora es diputada de Morena y también es señalada por la OFAC.

Los cinco fueron designados de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 –que apuntan a personas y entidades involucradas en el tráfico ilícito global de drogas y que apoyan el terrorismo–por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa.

Según la OFAC, Rosarito, el municipio costero que se encuentra a aproximadamente 24 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en Baja California, es controlado por el Cartel de Sinaloa como “parte de un corredor crucial para el contrabando de drogas” hacia el país vecino.

El control de municipio lo tienen los hermanos Alfonso Arzate García y Rene Arzate García, ya previamente designado por la OFAC, a través de varios socios, entre ellos los hermanos Herrera y Candelario Arcega Aguirre, quien “mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno en Rosarito y nombrar a sus aliados en altos cargos dentro”.

“Durante la presidencia de Brown, González y Arcega sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, señala la orden.

A la par, los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí, “magnate rosareño y alto funcionario financiero del Cártel de Sinaloa, para ayudar a la organización a llevar a cabo sus operaciones en la zona”.

González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México, detalló el Tesoro.

González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras importantes del cártel, como El Ruso, Juan José Ponce Félix, quien es señalado como el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos y a que a su vez lidera el enfrentamiento con Los Chapitos.

La OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar.

También se enlistó a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio, S.A. De C.V.

A la par se sancionó a Carlos Alberto Páez Pereda Carlitos, a quien la OFAC señala como líder de Los Rugrats, también facción del Cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos lo identifica como productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, además de ser sicario de René Arzate.

