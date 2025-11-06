EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, con el objetivo de “comprobar la efectividad y disponibilidad constante” del Sistema de Control de Lanzamiento Aéreo.

“El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California. Esta prueba, denominada GT 254, evaluó la confiabilidad continua, la preparación operativa y la precisión del sistema ICBM, una piedra angular de la defensa nacional de Estados Unidos”, señala el comunicado.

El “GT 254 no es solo un lanzamiento, sino una evaluación exhaustiva para verificar y validar la capacidad del sistema de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para cumplir su misión crítica”, declaró la teniente coronel Karrie Wray, comandante del 576.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo. “Los datos recopilados durante la prueba son invaluables para garantizar la fiabilidad y precisión continuas del sistema de armas ICBM”, añadió.