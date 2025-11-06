Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasInternacional

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado
La Jornada

Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, con el objetivo de “comprobar la efectividad y disponibilidad constante” del Sistema de Control de Lanzamiento Aéreo.

“El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California. Esta prueba, denominada GT 254, evaluó la confiabilidad continua, la preparación operativa y la precisión del sistema ICBM, una piedra angular de la defensa nacional de Estados Unidos”, señala el comunicado.

El “GT 254 no es solo un lanzamiento, sino una evaluación exhaustiva para verificar y validar la capacidad del sistema de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para cumplir su misión crítica”, declaró la teniente coronel Karrie Wray, comandante del 576.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo. “Los datos recopilados durante la prueba son invaluables para garantizar la fiabilidad y precisión continuas del sistema de armas ICBM”, añadió.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...
Internacional

Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

La Jornada -
Afp Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

La Jornada -
Afp Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al...

Cae 90% el flujo de migrantes de paso por Tlaxcala

Juan Luis Cruz Pérez -
El director del albergue La Sagrada Familia de Apizaco, Sergio Luna Cuatlapantzi informó que derivado de las políticas implementadas por el gobierno de Estados...

Más noticias

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

La Jornada -
Afp Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al...

Rusia plantea iniciar preparativos de ensayos nucleares ante amenazas de EU

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, propuso este miércoles “iniciar de inmediato los preparativos para llevar a cabo ensayos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025