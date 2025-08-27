EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a costas del Caribe y violar el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina.

“Sobre todo ahora después de que Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe”, expresó el mandatario a través del canal estatal Venezolana de Televisión​​​.

Maduro agradeció la solidaridad expresada por diversos gobiernos tras las acciones de Washington. “Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear”, comentó.

Asimismo, aseguró que a su país “no lo va a parar nadie” y mantendrá su crecimiento a nivel económico y social.

El pasado martes, el gobierno de Venezuela alertó sobre el envío de otros buques de guerra estadounidenses al Caribe “entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido“.

Caracas añadió que, según confirmaron diversas fuentes internacionales, su llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana.