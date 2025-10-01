Miércoles, octubre 1, 2025
Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada

Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

La Global Sumud Flotilla ha informado en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes han abordado al menos dos de los barcos de la flotilla, el Alma y el Sirius, este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.

“Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados”, según ha dicho Colau en un vídeo publicado junto a otros integrantes.

Poco antes, el Ejército Israel ha emitido una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. “Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, ha advertido en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.

El Ministerio de Exteriores israelí ha difundido el mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla “es la provocación”, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

En respuesta, un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla -que también ha publicado en sus redes el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército israelí- han sufrido interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía se ha ido a negro reiteradas veces.

Mexicana hace denuncia de intercepción ilegal

Arlin Medrano, una de las mexicanas que forma parte de la Flotilla, publicó un post en X donde asegura haber sido interceptada de manera ilegal por fuerzas de Israel en aguas internacionales, junto a sus compañeras y compañeros de viaje.

