Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasInternacional

Dron ruso ingresó y explotó en nuestro territorio, acusa Polonia

La Jornada

Varsovia. Polonia afirmó el miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país durante la noche, calificando este hecho de “provocación”.

“Una vez más, nos enfrentamos a una provocación de la Federación de Rusia, con un dron ruso”, declaró a la prensa el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La explosión se produjo en un maizal cerca de la localidad de Osiny, a unos 100 kilómetros de Varsovia y cerca de las fronteras con Ucrania y Bielorrusia, aliada de Rusia.

Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, pero que las ventanas de algunas casas cercanas quedaron destrozadas.

El general polaco Dariusz Malinowski aseguró que el aparato “era un dron señuelo, que no estaba armado, pero llevaba una ojiva autodestructiva“.

Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania, acoge a más de un millón de refugiados ucranios y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental destinada a esta ex república soviética.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania hace tres años y medio, varios drones y misiles rusos han sobrevolado el espacio aéreo de Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, países miembros de la OTAN.

