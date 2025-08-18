Lunes, agosto 18, 2025
Doria reconoce derrota electoral en Bolivia; “el ciclo del MAS se acabó”

El candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz Pereira, quien adelanta en los resultados. Foto Afp
La Jornada

El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz Pereira quien se enfrentará a Jorge “Tuto” Quiroga en una segunda vuelta electoral.

Doria aseguró que los resultados de la jornada demuestran que “Bolivia empezó el camino del cambio que tanto necesitaba”, luego de que su candidato, Eduardo del Castillo, alcanzó apenas 3.2 por ciento de los votos.

“A lo largo de la campaña dije que si uno entraba a la segunda vuelta iba apoyar a quien llegara primero si es este no era el MAS. Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, anunció Doria en conferencia de prensa.

Exige un millón de israelíes fin de la guerra en Gaza para liberar a rehenes

La Jornada -
Tel Aviv., Un millón de manifestantes salieron ayer a lo largo de todo Israel para exigir el fin de la guerra en la franja...
Internacional

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación

La Jornada -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo...

