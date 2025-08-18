Doria reconoce derrota electoral en Bolivia; “el ciclo del MAS se acabó”

El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz Pereira quien se enfrentará a Jorge “Tuto” Quiroga en una segunda vuelta electoral.

Doria aseguró que los resultados de la jornada demuestran que “Bolivia empezó el camino del cambio que tanto necesitaba”, luego de que su candidato, Eduardo del Castillo, alcanzó apenas 3.2 por ciento de los votos.