Miércoles, octubre 8, 2025
Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

El presidente de EU, Donald Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C., el 8 de octubre de 2025. Foto Apo
La Jornada

Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza está “muy cerca”.

“Es posible que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Y veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien”.

“Nuestra negociación final, como saben, es con Hamas, y parece estar yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente nos iremos el domingo, tal vez el sábado”, indicó.

Trump informó que tuvo una conversación por teléfono con funcionarios en Medio Oriente, donde su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner acababan de unirse a las discusiones en Egipto.

“‘Paz para el Medio Oriente’, esa es una frase hermosa, y esperamos que se haga realidad, está muy cerca”, agregó Trump.

“Tenemos un gran equipo allá, grandes negociadores, y desafortunadamente, grandes negociadores en el otro lado también. Pero es algo que pienso que sucederá”, añadió.

